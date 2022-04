Nuova trasferta per il Piacenza Baseball, in campo contro la capolista Avigliana

Dopo aver pareggiato i conti in classifica vincendo entrambi gli incontri a Codogno, il Piacenza Baseball sarà impegnato di nuovo in trasferta, questa volta in provincia di Torino per far visita alla momentanea capolista Avigliana, anche se parlare di classifica adesso è prematuro, in quanto la stagione è appena iniziata e diversi incontri in programma lo scorso fine settimana non si sono disputati causa maltempo.

Proprio i Rebels di Avigliana, impegnati a Parma contro lo Junior, sono stati costretti allo stop dalla pioggia. Nel primo turno di B però sono usciti vincitori da entrambi gli incontri contro Fossano. Risultato che consente loro il primato nel Girone A a punteggio pieno. Squadra molto giovane in fase di consolidamento dei propri talenti tra i senores, ha dimostrato lo scorso anno di poter mettere in difficoltà qualsiasi avversaria, soprattutto sul diamante di casa: in particolar modo nel primo incontro, le squadre di alta classifica (Piacenza compreso) uscirono sconfitte dal confronto. Il lungo viaggio per raggiungere il Piemonte e la conseguente levataccia potrebbero aver influito su questa particolarità.

Quest’anno però ad Avigliana si gioca di sabato, pomeriggio e sera, e il fattore partenza potrebbe non essere più un problema. I ragazzi di Marenghi, con il morale a mille per il doppio netto successo nel derby, dovranno stare attenti a non subire l’eccesso di entusiasmo: solo restando con i piedi per terra ma tenendo presente le proprie potenzialità si potrà proseguire la stagione nel migliore dei modi. Notizie dall’infermeria confermano l’indisponibilità di Paolo Cetti, in fase di recupero da un infortunio muscolare, mentre saranno valutati all’ultimo minuto gli acciacchi di Perez, Capra e Nodari.

Programma giornata: Avigliana-Piacenza; Catalana Alghero-Junior PR; Milano-Fossano; Ares MI-Codogno.

Classifica Girone A: Avigliana 2v 0p; Junior PR 2v 0p; Milano 3v 1p; Piacenza 2v 2p; Ares MI 2v 2p; Catalana Alghero 2v 2p; Codogno 1v 3p; Fossano 0v 4p