Saranno posizionate in diversi punti del territorio gragnanese le casette per uccellini realizzate dai ragazzi del Centro aggregativo “Quasi C’entro”, attivo nel Comune di Gragnano e con sede presso il Palazzo del Municipio.

Nei giorni scorsi un gruppetto di ragazze e ragazze del Centro hanno illustrato alla Sindaca Patrizia Calza e al vice Marco Caviati i lavori che li hanno visti protagonisti, sotto la direzione dell’esperto volontario Luigi Meles, tuttofare “conteso” in paese da Comune e scuola per le sue abilità manuali in diversi settori e dunque preziosissimo per l’attivazione di laboratori di vario genere. In questo caso si è trattato di un lavoro di falegnameria. Le educatrici del Centro – Daniela Dallavalle ed Eleonora Anelli – ne hanno chiesto l’intervento per guidare i ragazzi nella costruzione delle casette destinate ad ospitare nidiate di uccellini di vario tipo, sia pure di piccole dimensioni. Casette singole o a due piani, come un vero condominio, o strutture aperte ma protette per nutrire i volatili, sono state create dopo aver intagliato e sagomati i vari pezzi e realizzate le coperture opportunamente dipinte. L’attività rientrava nell’ambito del progetto “Green-gnano” volto ad approfondire aspetti di tutela ambientale e di conoscenza dell’ambiente nel proprio territorio.

Preziose sono state le spiegazioni offerte dalla Biologa, Dott.ssa Fabiana Ferrari del Piacenza Wildlife Rescue Center che è stata ospite del Centro, ad inizio del mese di marzo, e ha spiegato come usare al meglio le casette di legno, quali accorgimenti sperimentare per renderle “attraenti” alle varie specie, e soprattutto idonee ad ospitare i volatili, oltre che ad essere ispezionate. Lezione particolarmente gradita dai ragazzi, che hanno poi a loro volta spiegato agli amministratori quanto appreso illustrando, tra l’altro, le caratteristiche dei luoghi dove le casette andranno posizionate, secondo le informazioni acquisite attraverso la biologa.