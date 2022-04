Nuove opportunità imprenditoria femminile, incontro a Fiorenzuola per Cna Impresa Donna

Nuovo appuntamento formativo-informativo organizzato da CNA Impresa Donna Piacenza, il raggruppamento di interessi che promuove, sostiene e valorizza la cultura d’impresa al femminile.

Venerdì 29 aprile, alle ore 13.30, presso l’Auditorium San Giovanni del Comune di Fiorenzuola d’Arda si svolgerà infatti un incontro per approfondire e analizzare gli aspetti di due opportunità, sicuramente utili a traghettare le imprese femminili in questo difficile e complesso periodo storico. Verranno infatti presentati il nuovo Fondo per le imprese femminili, che a giorni aprirà gli accessi alle domande, e il portale di market place per la vendita online che può consentire di attivare un canale local/global con il quale ampliare il circuito commerciale.

L’incontro, che sarà aperto dai saluti dell’Assessore al Commercio del Comune di Fiorenzuola D’Arda, Marcello Minari, vedrà l’intervento della Presidente di CNA Impresa Donna Piacenza, Elisabetta Milani. L’incontro è aperto a chiunque volesse partecipare. Per info: CNA Impresa Donna Piacenza, (Mara Mainardi tel. 0523 572205).