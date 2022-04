Obiettivo tre punti per la Gas Sales in trasferta a Taranto

Obiettivo tre punti per la trasferta in Puglia di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza. Domenica 24 aprile alle ore 16:30 (in diretta su VolleyballWorld TV) i biancorossi affronteranno al PalaMazzola la Gioiella Prisma Taranto nella gara valevole per la seconda giornata del girone del Play Off 5° posto.

I ragazzi di mister Lorenzo Bernardi vengono dal bel 3-0 inflitto alla Top Volley Cisterna e vorranno proseguire col medesimo trend anche per riscattare il kappao patito a Taranto due mesi fa in regular season. Ad attenderli ci saranno i padroni di casa guidati da coach Vincenzo Di Pinto reduci da una prova gagliarda nonostante la sconfitta subita a Verona.

Prosegue pertanto la mission di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza nel segno del cinque. In vista della partita a Taranto e alla luce dei nuovi prezzi a 5 euro per le gare interne con Monza e Verona, abbiamo raccolto le dichiarazione di Toncek Stern, opposto e numero 5 biancorosso: “Stiamo cercando di mantenere il nostro obiettivo iniziale che era arrivare al quinto posto per accedere alle gare europee. Sono partite molto importanti per noi e dobbiamo concentrarci sul nostro gioco. Noi dobbiamo giocare la nostra miglior pallavolo, con la testa e l’atteggiamento giusti non ci saranno problemi.

L’ultima volta che siamo stati a Taranto avevamo grossi problemi. Venivamo da una serie di sconfitte a causa di soste forzate per COVID e di qualche infortunio. Oggi la situazione è molto diversa, dobbiamo migliorare nelle cose semplici e andare avanti così e raggiungere il nostro obiettivo. Vogliamo portare a casa tre punti anche a Taranto perché poi vorremmo il palazzetto pieno per le successive due partite visti i prezzi ribassati. Il pubblico per noi è importante”.