Oltre l’autismo mette “una marcia in più”: nuovo pulmino e festa in piazza

Il nuovo pulmino dell’associazione “Oltre l’autismo” si presenta alla città.

Addobbato con palloncini colorati, e con a bordo i ragazzi dell’associazione, il nuovo mezzo è arrivato strombazzando in Piazza Mercanti, sotto il Palazzo del Municipio, nella mattinata dell’8 aprile. L’acquisto è stato possibile grazie alle risorse messe a disposizione da alcune aziende locali e sponsor privati. Unicredit, in primis, ma anche Confapi, Rotary Club Valtidone, Nordmeccanica, Tualba srl, Poliplast sas, Ecotrade e Gas Sales Energia.

La presentazione alla cittadinanza del pulmino è stata anche l’occasione per annunciare l’iniziativa “Con una marcia in più”, organizzata dall’associazione Oltre l’autismo, in collaborazione con la giunta comunale, in programma sabato 9 aprile in piazza Cavalli. Nel corso della festa – rivolta a tutta la cittadinanza e legata alla Giornata Mondiale sulla consapevolezza dell’autismo – si terranno le esibizioni acrobatiche dell’associazione Parkour Piacenza, i giri in tandem con Diego del Tandem volante e poi a tutti i presenti saranno consegnate in regalo le spugne realizzate dai ragazzi dell’associazione Oltre l’autismo.

“E’ un sogno che si realizza – ha detto la presidente della Onlus Oltre l’Autismo, Maria Grazia Ballerini, accolta dal sindaco Patrizia Barbieri e dall’assessore ai Servizi sociali Federica Sgorbati -: l’abbiamo chiamato “Con una marcia in più”, perché i nostri ragazzi hanno una marcia in più. Abbiamo chiesto una mano al territorio per moltiplicare le utenze: sono tantissime le richieste delle famiglie, nella nostra associazione al momento ce ne sono più di 70, e sono veramente grata di poter portare a termine questa iniziativa. Ho molta gioia e commozione, ogni volta che bussi alle porte questo territorio risponde concretamente. Riuscire ad acquistare un pulmino che serve per tanti progetti per i ragazzi per me è una conquista per il territorio, che ci ha confermato ancora una volta che non siamo soli”.

L’ARRIVO IN PIAZZA DEL NUOVO PULMINO DI OLTRE L’AUTISMO

Alla conferenza stampa erano inoltre presenti, per Unicredit, Gianluca Paulon, Area Manager Retail Parma e Piacenza ed Elisa Turchi, direttrice della filiale con sede in via Martiri della Resistenza. Unicredit ha infatti garantito il suo sostegno attraverso le risorse raccolte con le speciali carte di credito etiche che, grazie al loro particolare meccanismo e con il contributo della banca pari al 2 per mille di ogni spesa effettuata, alimentano il Fondo Carta Etica. Sono poi intervenuti il vicepresidente nazionale di Confapi Christian Camisa, Valentina Stragliati in rappresentanza del Rotary Club Valtidone, Alfredo Cerciello Chief Financial Officer di Nordmeccanica, per Tualba srl l’amministratore delegato Bernardo Sommariva e il direttore Sandro Zurla, Filippo Fumi titolare di Poliplast sas, per il Gruppo Gas Sales Energia Eliana Ticchi – che nell’occasione ha illustrato l’iniziativa #facciamosquadraxnatale in forza della quale l’azienda, su proposta sua e del collega Davide Confalonieri, ha finanziato il progetto -, nonché il vicepresidente dell’associazione Parkour Piacenza, Roberto Iamundo.