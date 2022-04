Open basket Fisdir, Special Dream Team sconfitto da Vharese (40-58)

CAMPIONATO OPEN BASKET FISDIR LIVELLO BASE: SPECIAL DREAM TEAM 40 – VHARESE 58

Anche nella penultima partita del campionato open Fisdir il Dream Team rimedia l’ennesima sconfitta contro un più quotato Vharese, squadra storica in questo campionato. I varesini partono bene nel primo quarto e come al solito il Dream si perde molte volte il bravo Galli che con nove punti risulta il migliore del primo quarto 19-6 per Vharese. Il secondo quarto vede avanti i piacentini, Gazzola è il vero mattatore con 8 punti il gioco più fluido e il calo dei varesini fa chiudere la seconda frazione su 12-5 a favore della squadra di Fontana-Marangon. Quasi parità nel terzo quarto 15-16, per Vharese è Esposto che impensierisce la difesa di Piacenza ma sempre Gazzola, suo il tiro da tre, e Rossi con cinque punti a ribattere e tenere viva la partita. Ma nell’ultima frazione il calo del Dream si fa sentire nonostante i canestri di Girometta e Channani l’incontro si chiude 58 a 40 per i varesini che vedono in Galli il vero mattatore con i suoi 23 punti e per il Dream Gazzola 18 centri.

SPECIAL DREAM TEAM: ROSSI 11 RICCIARDI 4 HALILAGA 2 KONE 2 GAZZOLA 18 MARANGON POGGI CHANNANI 2 VITELMI GIROMETTI 2 VERONESI

ALL FONTANA-MARANGON

VHARESE: D’AMICO DE MARCHI 18 GALLI 23 PIEMONTE PRAVETTONI 2 ESPOSTO 13 COSTANTINO 2

ALL. GALLI-SCULLI

ARBITRO PEZZA DI PIACENZA