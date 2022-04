Open Day in Cattolica: il 12 aprile presentazione delle facoltà piacentine

E’ tempo di Open day all’Università Cattolica di Piacenza. Martedì 12 aprile l’Università Cattolica del Sacro Cuore promuove in via Emilia Parmense 84 l’Open Day Unicatt: una mattinata di incontri, colloqui e presentazioni, per conoscere i corsi di laurea triennali e a ciclo unico attivi nel campus di Piacenza. Durante l’iniziativa, che si terrà in dual mode, presidi, docenti e tutor di gruppo illustreranno alle future matricole i percorsi didattici, le modalità di ammissione, i servizi dell’Ateneo, le agevolazioni economiche, i colloqui di orientamento.

Si comincia alle ore 9 in Auditorium “Mazzocchi”, con la presentazione online di Economia e Giurisprudenza: sarà illustrata Giurisprudenza (Profilo Diritto ed Economia) e a seguire, dalle 9.45, verrà presentata Economia aziendale (compreso il Programma internazionale di studi Double Degree) e il corso di laurea in Management per la sostenibilità. A partire dalle ore 10 si susseguiranno le presentazioni Facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali in Sala Convegni “Piana”: si parte con Food Production Management, per proseguire dalle 10.45 con Scienze e tecnologie agrarie e concludere alle 11.30 con la presentazione del corso in Scienze e tecnologie alimentari. In contemporanea, a partire dalle 10, in Aula 14, saranno presentati i corsi della Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze dell’educazione e della formazione ed il nuovissimo Scienze della formazione primaria.

Durante tutto l’evento saranno disponibili Welcome Desk per accoglienza dei partecipanti e ritiro materiale informativo, Desk informativi dei corsi di laurea, per colloqui con docenti, studenti e tutor, e dei servizi. Ad arricchire l’Open day, l’attività di orientamento psico-attitudinale: gli psicologi del CROSS (Centro di Ricerche sull’Orientamento Scolastico e sullo Sviluppo delle organizzazioni), specializzati nell’orientamento scolastico e professionale saranno disponibili per colloqui individuali di orientamento psicoattitudinale, previa iscrizione on line.

Per maggiori dettagli sul programma e per iscriversi: Open Day Unicatt