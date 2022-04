Un’app per trovare parcheggio, al via la sperimentazione su oltre 300 posti

“Smart mobility e parcheggi intelligenti”: al via a Piacenza la sperimentazione di una rete di sensori che, attraverso la app “Piacenza”, consentirà di monitorare in tempo reale, sul proprio smartphone, la disponibilità di oltre 300 spazi di sosta liberi in centro città (GUARDA IL VIDEO ILLUSTRATIVO).

I dettagli del progetto sono stati illustrati nella mattinata del 5 aprile presso l’ex chiesa del Carmine, sede del Laboratorio Aperto di Piacenza. Sono intervenuti il sindaco Patrizia Barbieri, il presidente di lepida Scpa Alfredo Peri; Giuseppe Morsia, responsabile staff direttore generale Comune di Piacenza; Elena Baio, vicesindaco e assessore all’Innovazione e allo sviluppo dei progetti Smart City Comune di Piacenza.

A pieno regime, saranno complessivamente 310 i posti auto interessati, di cui 123, collocati in centro, destinati alle persone con disabilità. Per quanto riguarda gli altri, accessibili a tutti, si tratta di 43 posti in largo Brigata Piacenza, nei pressi di Piazza Cittadella e Palazzo Farnese, mentre i restanti 144 sono a servizio del Polichirurgico, in via XXI aprile. Per questi ultimi, i sensori sono già collocati, ma l’attivazione vera e propria avverrà nei prossimi due mesi per consentire lavori su pavimentazione e segnaletica, che permetteranno di migliorare e ottimizzare il sistema di rilevazione della sosta. Il costo è di 100mila euro, comprensivi di sensoristica, implementazione delle app, rete tecnologica.

Secondo quanto spiegato, grazie alla tecnologia messa a disposizione da Lepida Spa, ai sensori forniti dall’azienda Municipia, nonché all’implementazione delle funzioni della app “Piacenza”, sarà “semplice ed immediato controllare l’effettiva disponibilità di parcheggio e, grazie alla mappa, seguire l’itinerario che conduce direttamente all’area selezionata. In termini di accessibilità dell’applicazione, realizzata dalla società Tualba e oggi integrata di queste nuove funzionalità, indicazioni preziose sono giunte dal presidente dell’Unione Ciechi e Ipovedenti, Gregorio Contini”.

“L’invito – hanno specificato dal Comune – a tutti i cittadini che parteciperanno attivamente a questa sperimentazione, che vede Piacenza tra i primi Comuni in Italia su questo fronte, è quello di seguire le istruzioni spiegate nel breve video che verrà diffuso su tutti i canali a disposizione del Comune, anche segnalando eventuali suggerimenti o aspetti che si possano ulteriormente migliorare”.

“Nelle prossime settimane è previsto un ulteriore momento di presentazione pubblica avente per oggetto una nuova realizzazione del progetto Smart City: il monitoraggio dei consumi energetici e del benessere ambientale in alcune scuole comunali, anch’esso, come per i parcheggi, attraverso l’applicazione del paradigma tecnologico definito Internet delle cose (Iot”.

“Si tratta – ha detto il sindaco Barbieri – di una risposta concreta per la cittadinanza e per coloro che a causa della loro disabilità hanno difficoltà a raggiungere la città. Una città sempre più vicina ai cittadini. In tutti questi anni il vice sindaco e gli uffici hanno lavorato spesso nel silenzio: penso che questa città, grazie a questo lavoro, ha cambiato l’impostazione a servizio del cittadini”.