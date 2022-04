Parte il campionato del Piacenza Baseball: al De Benedetti arriva lo Junior Parma

Sabato 16 aprile prenderà il via il Campionato di Serie B di baseball. Il Piacenza ospiterà sul terreno di casa lo Junior Parma, squadra contro la quale i biancorossi chiusero la stagione scorsa.

I parmigiani hanno affrontato la scorsa off season con l’amaro in bocca a causa della mancata vittoria del Girone A, con conseguente promozione, maturata proprio nel recupero dell’ultimo turno con la vittoria dei biancorossi in gara uno. La classifica avulsa e gli scontri diretti decretarono Poviglio vincitrice. I propositi dei rossoblù per la stagione alle porte dunque non possono che essere di nuovo per un campionato di vertice. Con l’aggiunta di due giovanissimi lanciatori molto promettenti da amalgamare ad un lineup esperto e concreto, lo Junior frequenterà sicuramente le parti alte della classifica.

I ragazzi di Marenghi escono da una pre season in cui gli spunti positivi non sono mancati e l’aggiunta di importanti innesti di mercato ad un roster riconfermato rispetto alla scorsa stagione, non può che far sperare nel miglioramento delle prestazioni rispetto al 2021. Per questo primo turno un minimo di incertezza arriva dagli acciacchi fisici patiti da alcuni giocatori: Cetti, fermato da fastidi muscolari alla schiena già da qualche settimana; Gibson e Nodari, usciti doloranti dalla partita di domenica scorsa contro Dornbirn, resteranno in dubbio fino all’ultimo per valutare i rischi di ricadute. A parte questo non dovrebbero esserci sorprese nel lineup e nella rotazione di lanciatori a disposizione dello staff.

Da sabato dunque avanti a testa bassa fino alla fine di luglio, quando si concluderà la regular season, con l’obiettivo di classificarsi tra le prime quattro del girone. Piazzamento che varrebbe la qualificazione ai playoff promozione che scatteranno subito dopo la pausa di agosto. Appuntamento quindi alle ore 11 allo stadio De Benedetti di via delle Novate per l’inizio di gara uno, con gara due in programma nel pomeriggio un’ora dopo il termine del primo incontro.