Pattinaggio artistico, marzo ricco di gare per la Lepis

Marzo ricco di gare per la società piacentina GS Lepis di pattinaggio artistico. Per i regionali UISP, il 6 marzo, a Modena, ha partecipato Gaia Pasini; il 12 e 13 marzo, a Lugo, sono scese in pista Alice Triani e Agata Perazzoli; il weekend del 19 e 20 marzo, divisi in tre piste, Viola Ferrari e Viola Tiari hanno gareggiato a Castelmaggiore, Elisabetta Epi a Forlì; mentre a Bologna, per i regionali FISR è scesa in pista Catrina Codeghini; ultimo weekend di marzo, la domenica 27 è stata protagonista dei regionali UISP Elena Ripa.

Un mese pieno di soddisfazioni ma anche tanta consapevolezza di cosa si può migliorare e lavorare. Prossimi appuntamenti sempre con le gare regionali FISR, UISP e l’inizio dei campionati regionali AICS.