Pattinaggio, tante medaglie per giovani di Piace Skaters ai regionali su strada

Domenica 27 marzo si sono disputati ad Imola (BO) i Campionati Regionali su Strada di Pattinaggio Corsa organizzati dalla Struttura Territoriale della FISR (Federazione Italiana Sport Rotellistici). Alla rassegna regionale hanno preso parte, con ottimi risultati, anche gli atleti di Piace Skaters ASD allenati da Paolo Bertolini, pattinatore plurititolato e figlio “d’arte” dell’indimenticato campione olimpico Franco.

In campo femminile, nella categoria “Ragazzi femminili” Amanda Subacchi si è laureata Campionessa Regionale nella gara dei “3000 m a punti” (gara nella quale Martina Porcari si è classificata al settimo posto) mentre è giunta in seconda posizione, staccata di soli 17 millesimi di secondo dalla vincitrice, nei “300 m sprint”. Le due giovani atlete piacentine hanno anche gareggiato in coppia nella “Americana” ottenendo una brillante seconda posizione.

In campo maschile, nella categoria “Ragazzi 12 maschili”, Federico Bertolini ha trionfato sia nei “200 m sprint” che nei “2000 m in linea”. Nella categoria “Ragazzi maschili” Samuele Paradasi ha conquistato la vittoria nella gara dei “300 m sprint” mentre si è dovuto accontentare del terzo gradino del podio nei “3000 m a punti”. Tra gli “Allievi maschili” Lorenzo Florio ha invece sfiorato il podio, giungendo al quarto posto, sia nella gara “1 giro sprint” che nei “5000 m a punti”. La coppia Paradasi – Florio si è inoltre imposta nella “Americana”. Per finire, tra i “Seniores” Adrian Gumanita si è classificato al terzo posto nella gara “1 giro sprint” ed al quarto nei “5000 m a punti”.

Grazie a questi ottimi risultati, la società presieduta da Eleonora Dallavalle è riuscita a piazzarsi in quinta posizione nella classifica finale a squadre.