Pedone investito a Ponte dell’Olio, si costituisce il presunto responsabile dell’incidente

Si è costituito il conducente dell’auto che nel pomeriggio di lunedì 18 aprile avrebbe investito un uomo di 42 anni a Pontedellolio. L’automobilista si è presentato intorno alle 8 di martedì 19 aprile al comando della Polizia Locale dell’Unione Val Nure Val Chero: si tratta di un piacentino. L’uomo in mattinata è stato ascoltato dagli agenti della Polizia Stradale che sono titolari delle indagini sul sinistro: la sua posizione è al vaglio.

L’incidente è avvenuto lungo via Genova, poco dopo le 16 del 18 aprile: il ferito, un uomo di 42 anni, era stato trovato riverso a terra. Subito sono scattati i soccorsi, ed è stato disposto il suo trasporto a Parma in eliambulanza. I rilievi sono stati affidati agli agenti della polizia stradale, con la collaborazione della polizia locale dell’Unione Val Nure-Val Chero, che ha esaminato le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona alla ricerca di elementi utili: sul posto era stato rinvenuto lo specchietto di una macchina che non si sarebbe fermata dopo l’incidente.