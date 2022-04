Perde il controllo dell’auto e va sbattere contro due mezzi in sosta

Incidente nella mattinata di lunedì 25 aprile a Tuna di Gazzola. Una Lancia Y, condotta da una donna, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, ha sbandato andando a centrare due veicoli in sosta al margine della carreggiata. La conducente è stata trasportata con un’ambulanza al Pronto Soccorso cittadino per accertamenti. Per il ripristino della sede stradale sono intervenuti gli uomini di Sicurezza e Ambiente.