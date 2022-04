Piace, al Garilli arriva l’Albinoleffe: gara da non sbagliare

Gara da non sbagliare per il Piacenza, che sabato pomeriggio ospita al Garilli l’Albinoleffe (fischio d’inizio ore 17.30). I biancorossi, a quattro giornate dal termine del campionato, devono difendere il posto playoff: le ultime due sconfitte consecutive contro Fiorenzuola e Padova hanno permesso alle inseguitrici di accorciare le distanze (QUI LA CLASSIFICA) e il calendario del finale di stagione non dei più semplici: dopo l’Albinoleffe (a -2 dalla squadra di Scazzola), il Piace se la vedrà nell’ordine con Lecco, Feralpisalò e Seregno.

Nell’ultimo turno all’”Euganeo” il Piace ha pagato a caro prezzo i primi 20 minuti di blackout, che hanno indirizzato la partita dalla parte dei padroni di casa: positiva la reazione dei biancorossi, con il gol di Cesarini a riaprire la sfida, prima del terzo gol dei biancoscudati che ha chiuso la contesa. Il match di sabato sarà dunque uno snodo importante per il campionato del Piacenza, così come per quello dell’Albinoleffe, a caccia di punti pesanti per la propria classifica. Continuano i problemi di formazione per Scazzola, una costante purtroppo di questa stagione: fuori Raicevic, in allenamento ha accusato qualche problema anche Castiglia e difficilmente sarà del match; torna invece disponibile Dubickas, che con tutta probabilità partirà dalla panchina per lasciare spazio alla coppia offensiva Cesarini-Rabbi.

Leggi anche Fiorenzuola sul campo del fanalino di coda Legnago: emergenza per Tabbiani

“Servirà una grande prestazione, affrontiamo una squadra forte con giocatori importanti per la categoria – spiega Scazzola alla vigilia . Ad oggi il campionato dice che a quattro giornate dalla fine del campionato abbiamo due punti di vantaggio sulle inseguitrici per la zona playoff, dovremo riuscire a mantenerli e, possibilmente, ad aumentarli. Ripartiamo dalla prestazione di Padova, cercando di non commettere gli errori dei primi 20 minuti; anche questa volta avremo 7-8 assenze, alle quali si aggiungerà Castiglia. Dovremmo invece recuperare Dubickas dopo quindici giorni”.

“Siamo pronti per la trasferta di Piacenza – le parole del tecnico dell’Albinoleffe Marcolini riportate dal sito della società -, dove andremo ad affrontare una squadra molto competitiva in cui spiccano senza dubbio le qualità di Cesarini. Troveremo di fronte a noi un avversario ostico, molto ben organizzato e quadrato, per questo ci presenteremo al Garilli con la consapevolezza che per portare a casa i tre punti servirà una prestazione di grande spessore”.