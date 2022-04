Piace al Garilli con la Feralpisalò nel ricordo di Davide Reboli

Nella giornata che può decidere la promozione in Serie B, con la super sfida al vertice tra Sudtirol e Padova, il Piacenza ospita al Garilli la Feralpisalò, terza forza del campionato (sabato, fischio d’inizio ore 14.30). Con la bella vittoria nell’ultimo turno sul campo del Lecco i biancorossi hanno staccato ufficialmente il pass per i playoff; l’obiettivo per gli uomini di Scazzola, al momento al nono posto, è quello di migliorare la posizione in classifica: la Juventus Under 23 è distante un solo punto, mentre la Pro Vercelli ha tre lunghezze di vantaggio. I biancorossi chiuderanno la regular season con la trasferta di Seregno.

Una vigilia particolarmente triste in casa Piacenza, funestata dalla notizia dell’improvvisa e prematura scomparsa di Davide Reboli, storico leader della Curva Nord e anima del tifo biancorosso. La squadra scenderà in campo con il lutto al braccio e per ricordare Davide, come comunicato dalla società, i biglietti nel settore Rettilineo e nel settore Distinti saranno gratuiti (biglietteria aperta venerdì 15 aprile dalle ore 17 alle ore 21.30 e sabato 16 aprile dalle ore 10 alle ore 14.30). Tornando al campo, Scazzola non potrà contare sullo squalificato Castiglia, oltre all’infortunato Raicevic.

La Feralpisalò terza in classifica, arriva dal successo contro la Pro Patria. “Sicuramente troveremo un ambiente particolare – presenta la gara il tecnico Vecchi – i biancorossi ci vorranno rendere la vita difficile, sono una squadra di medio-alto livello che contro le squadre forti ha sempre fatto bene: hanno vinto a Lecco, contro Renate, Sudtirol, Pro Vercelli. Dobbiamo andare a Piacenza con la consueta umiltà che ci ha portato a raggiungere tanti record, ma non abbiamo finito: per noi la stagione inizia adesso”.

All’andata finì 1-1, con la rete dei biancorossi siglata nel finale da Dubickas su rigore.

RACCOLTA FONDI PER LA CROCE ROSSA – In occasione della partita la società biancorossa promuoverà una raccolta fondi il cui ricavato sarà devoluto alla Croce Rossa Italiana di Piacenza per sostenere l’associazione nelle attività che svolge sul territorio a favore dei profughi ucraini. All’ingresso ed alla uscita dallo stadio “Garilli” i tifosi potranno fare la propria donazione ai volontari della Croce Rossa Italiana presenti presso i banchetti che verranno allestiti prima dell’inizio della gara.