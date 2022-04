Piace al lavoro in vista dei playoff. Allenamenti al Garilli a porte aperte

Dopo il pareggio per 2-2 sul campo del Seregno che ha chiuso la regular season, il Piacenza si appresta a riprendere gli allenamenti in vista della sfida play-off di domenica 1 maggio in cui i biancorossi sfideranno la Juventus U23 in trasferta allo stadio “Giuseppe Moccagatta” di Alessandria.

La squadra agli ordini di mister Scazzola questa settimana si allenerà allo stadio Garilli seguendo il seguente programma:

– Martedì 26 aprile alle ore 15.00

– Mercoledì 27 aprile alle ore 10.30 e alle ore 15.00

– Giovedì 28 aprile alle ore 15.00

– Venerdì 29 aprile alle ore 15.00

– Sabato 30 aprile (orario da definire)

La società comunica che tutti gli allenamenti si svolgeranno a porte aperte. I tifosi avranno perciò l’opportunità di accedere allo stadio e seguire le sedute di allenamento dei biancorossi.