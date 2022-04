Piace dalle due facce contro il Seregno – IL COMMENTO

Il Piacenza chiude il campionato con 45′ di anticipo; forse preso da un sentimento di generosità verso un Seregno bisognoso di un punto per garantirsi i play out; forse per mancanza di stimoli e col pensiero già rivolto ai play off che inizieranno domenica prossima, quando ad Alessandria i biancorossi affronteranno la Juve Under 23.

Rare volte abbiamo assistito ad una partita dai volti così diversi nei due tempi. Nel primo un Piacenza autoritario, brillante in ogni zona del campo con un gioco spumeggiante, geometrico e spettacolare: segna solo due reti perchè Rabbi, Munari e compagni sciupano a larghe mani e l’arbitro è spesso benevole verso i padroni di casa che faticano a reggere un confronto davvero impari, tanto che nell’intervallo Cau, l’allenatore del Seregno, cambia ben 4 elementi. In proiezione play off ci sarebbe motivo per vedere il futuro con euforia, perchè si è visto, se non il miglior Piacenza, certamente uno dei migliori della stagione pur privo dello squalificato Cesarini. Ma prima è la pochezza del Seregno a mitigare i nostri entusiasmi; quindi arriva un secondo tempo davvero sconcertante: i biancorossi hanno staccato la spina e sono preda di un Seregno che butta nella battaglia solo cuore e tanta volontà perchè delle altre qualità calcistiche c’è solo una timida traccia.

Finisce, quindi, con un pari: molto utile per il Seregno e che porta la quota complessiva a 50 per il Piacenza, ovvero un punto in più del campionato precedente. In vista play off si può interpretare la partita col Seregno con un certo ottimismo, in quanto il calcio del Piacenza nella prima mezz’ora è di indubbia qualità con un Suljic ed un Dubickas davvero superlativi ben assecondati dai vari Gonzi, Munari e, nelle retrovie, dagli ottimi Nava, Marchi e Tafa. La squadra, inoltre, ci sembra in ottime condizioini atletiche ed in grado di sviluppare un gioco fluido ed efficace. Probabilmente si poteva entrare nei play off con una classifica migliore e quindi affrontare squadre più eccessibili. Tuttavia consigliamo di non mettere limiti a questo Piacenza, specie se il giudice sportivo dovesse ridurre le squalifiche di Scazzola e Cesarini.