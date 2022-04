Piace, inizia l’avventura playoff. Scazzola “Juve U23 squadra forte, ma ce la giocheremo”

Inizia l’avventura playoff per il Piacenza, che domenica pomeriggio (fischio d’inizio ore 17.30) affronta al “Moccagatta” di Alessandria la Juventus Under 23. Si gioca in gara unica e per passare il turno i biancorossi dovranno obbligatoriamente vincere: i giovani bianconeri, grazie al miglior piazzamento in classifica al termine della regular season, avranno infatti a disposizione due risultati su tre.

Ostacolo quindi non semplice, contro una formazione ricca di giocatori di talento, per la squadra di Scazzola, che proprio ad Alessandria contro la Juve disputò una delle peggiori partite della stagione, conclusa con una netta sconfitta per 4-0. Il Piace, che sabato mattina ha svolto al Garilli la seduta di rifinitura, dovrà fare i conti con la pesante assenza di capitan Cesarini (squalificato), mentre dovrebbe aggregarsi al gruppo Raicevic fermato nelle ultime settimane da un infortunio. Fra i bianconeri non ci saranno invece Brighenti, che ha chiuso anzitempo la sua stagione, e lo squalificato Barbieri. Tanti i tifosi biancorossi attesi sugli spalti del “Moccagatta”: alla giornata di venerdì erano già stati staccati circa 300 tagliandi.

“E’ una partita secca, dovremo essere molto attenti: sappiamo di avere un solo risultato, la vittoria, e siamo preparati a questo – le parole alla vigilia di Cristiano Scazzola, che non potrà sedere in panchina per squalifica -. In campionato siamo arrivati vicini alla Juventus, una squadra sulla carta più forte di noi, ma, come diceva sempre anche Davide (Reboli, ndr), noi siamo il Piacenza e andremo a giocarci la partita consapevoli di poter passare il turno. La Juve Under 23 può contare sui giovani migliori che ci sono in Italia, hanno grande qualità ma a Piacenza in campionato ce la siamo giocata giocata alla pari: abbiamo grande rispetto per i nostri avversari, ma dobbiamo pensare soprattutto a noi”.