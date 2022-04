Piace, trasferta complicata a Lecco. Scazzola “Restiamo concentrati”

Complicata, ma importante, trasferta per il Piacenza, che scende in campo a Lecco contro la quinta forza del campionato guidata dall’ex De Paola (domenica, fischio d’inizio ore 17.30).

La pesantissima vittoria arrivata all’ultimo secondo con l’Albinoleffe ha portato tre punti fondamentali in chiave playoff, con i biancorossi che hanno un margine di cinque punti sulla dodicesima posizione e mettono ora nel mirino l’ottavo posto al momento occupato dalla Juventus Under 23, sconfitta a Fiorenzuola nel recupero di mercoledì e con una sola lunghezza di vantaggio sulla squadra di Scazzola. Guardando al calendario, dopo la gara di domenica il Piace ospiterà al Garilli la Feralpisalò, altra formazione che occupa le zone alte della classifica, e chiuderà la regular season al Garilli in trasferta contro il Seregno.

Buone notizie arrivano dall’infermeria: Munari e Parisi sono arruolabili e anche Castiglia va verso il recupero. “Mancano solo tre partite – le parole alla vigilia di Scazzola – sarà una sfida importante contro una squadra che nel girone di ritorno sta facendo grandi cose. Come sempre però dobbiamo pensare alla nostra prestazione, sapendo che ci servono punti per raggiungere l’obiettivo e migliorare possibilmente la nostra classifica. Siamo nella fase finale della stagione, tante squadre, compresa la nostra, devono fare i conti con assenze, infortuni e condizioni fisica, ma mancano poche partite e dobbiamo restare concentrati su quello che in questo momento è il nostro obiettivo”.

”Sono subentrato a Monaco, ho preso una squadra in difficoltà portata alla finale playoff – ricorda l’esperienza in biancorosso il tecnico del Lecco De Paola -. E’ una piazza importante, con un tifo importante. Il Piacenza ha vinto molte partite negli ultimi minuti, vuol dire che è una squadra con carattere e che non molla mai”.