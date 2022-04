Piacenza Baseball chiude alla grande la preseason: vittoria nel triangolare di Reggio Emilia

Il Piacenza Baseball conclude in crescendo la fase precampionato vincendo con merito il triangolare disputato a Reggio Emilia contro i locali Rays e gli austriaci Dornbirn Indians. I biancorossi si sono aggiudicati il primo posto in virtù della miglior differenza punti nei confronti dei reggiani dopo che lo scontro diretto si era chiuso in parità (3-3). Il torneo è iniziato in mattinata con la vittoria di Reggio sugli Indians per 5-2. A seguire il derby emiliano che Piacenza riusciva a pareggiare all’ultimo attacco.

Adesso, con le positive sensazioni indotte da questa ultima trasferta pre-season, il pensiero del Piacenza va tutto all’esordio in campionato di sabato quando al De Benendetti arriveranno i parmensi dello Junior..

REGGIO RAYS 0-3-0-0-0-0-0-0-0 3 PIACENZA 2-0-0-0-0-0-0-0-1 3

Formazione: Perez 2b, Minoia ec, Chacon ss, Calderon 1b/3b, Schiavoni es, Gibson ed/1b, Molina dh, Casana 3b (Contardi ed), Gardenghi ric. Lanciatori: Cufrè (rl5 bv3 bb0 k4 pgl0), Carnevale (rl4 bv0 bb2 k7 pgl0).

PIACENZA 2-1-0-0-0-4-6-4 17 DORNBIRN 0-0-2-2-2-0-0-0 6

Formazione: Perez 2b (Casana), Minoia ec, Chacon ss, Schiavoni 3b/1b, Cufrè dh, Gibson es (Contardi), Calderon 1b/3b, Molina ed, Gardenghi ric. Lanciatori: Dall’Agnese (rl2.1 bv3 bb3 k2 pgl1), Nodari (rl0.1 bv2 bb2 k0 pgl2), Sanna L. (rl2.2 bv3 bb0 k2 pgl0), Macak ( rl 2.1 bv2 bb0 k1 pgl0).