Piacenza Calcio, gli impegni del weekend delle formazioni giovanili

Il settore giovanile del Piacenza Calcio di nuovo impegnato nel weekend con un ricco programma di partite.

Le squadre Under 17 ed Under 15, dopo aver concluso il loro campionato, disputeranno un’amichevole contro i pari età del Parma. L’Under 17 femminile sfiderà il Modena, mentre le ragazze dell’Under 15 giocheranno con il Nubilaria. Nella giornata di oggi – venerdì 29 aprile – scenderanno in campo Under 11 ed Under 10 che affronteranno rispettivamente l’Alseno e il San Giuseppe, così come le ragazze della categoria pulcini.

UNDER 17 AMICHEVOLE PARMA– PIACENZA CALCIO, venerdì 29 aprile ore 17.00 Centro sportivo Parma Calcio, via Nazionale, Collecchio (PR)

UNDER 17 FEMMINILE PIACENZA CALCIO – MODENA, domenica 1 maggio ore 10.30 Campo sportivo “Gianni Rubini”, via IV Novembre, Podenzano (PC)

UNDER 15 AMICHEVOLE PARMA– PIACENZA CALCIO, venerdì 29 aprile ore 15.30 Centro sportivo Parma Calcio, via Nazionale, Collecchio (PR)

UNDER 15 FEMMINILE PIACENZA CALCIO – NUBILARIA, domenica 1 maggio ore 10.30 Campo sportivo “Cementirossi”, via A. Boggiani, Ponte dell’Olio (PC)

UNDER 11 PIACENZA CALCIO – ALSENO, venerdì 29 aprile dalle ore 18.30 Campo sportivo “San Germano”, via IV Novembre, Podenzano (PC)

UNDER 10 PIACENZA CALCIO – SAN GIUSEPPE, venerdì 29 aprile ore 19.00 Campo sportivo “Besurica”, via Placentia, Piacenza

PULCINI FEMMINILE PIACENZA CALCIO – SAN GIUSEPPE, sabato 30 aprile ore 16.00 Campo sportivo “Cementirossi”, via A. Boggiani, Ponte dell’Olio (PC)