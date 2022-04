Piacenza Calcio, tanti impegni nel weekend per le giovanili

Piacenza Calcio, il programma del weekend del settore giovanile.

Il weekend a tinte biancorosse avrà come protagoniste le squadre Under 17 ed Under 15 che sfideranno al “Gianni Rubini” le formazioni giovanili della Pro Sesto. Sfide casalinghe anche per le ragazze dell’Under 17 femminile e dell’Under 15 femminile che giocheranno rispettivamente contro Cesena e Parma. Anche l’Under 14 di mister Chierici affronterà i pari età della squadra gialloblu. Doppio impegno per l’Under 13 che sabato giocherà la finale del campionato di categoria contro la Spal, mentre domenica i ragazzi di mister Montagna disputeranno il torneo “We Cup” con Torino, Genoa e Luganno. L’Under 12 sarà impegnata nel torneo “Fair Play Elite” contro Inter Club e Bibbiano, mentre l’Under 12 femminile sfiderà il Modena. I giovani biancorossi dell’Under 11 domenica giocheranno la Cimiano Cup con Cimiano, Brugherio e Renate, mentre sabato sfideranno il Gotico, così come l’Under 10 e le ragazze della categoria Pulcini. Infine l’Under 9 sarà impegnata sul campo del Junior Calendasco.

UNDER 17 PIACENZA CALCIO – PRO SESTO, domenica 10 aprile ore 15.00 Centro Sportivo “Gianni Rubini”, via IV Novembre, Podenzano (PC) Link per acquistare i biglietti: https://www.vivaticket.com/it/biglietto/under-17-piacenza-vs-pro-sesto/179136

UNDER 17 FEMMINILE PIACENZA CALCIO – CESENA, domenica 10 aprile ore 11.30 Campo sportivo “Besurica”, via Placentia 3, Piacenza

UNDER 15 PIACENZA CALCIO – PRO SESTO, domenica 10 aprile ore 13.00 Centro Sportivo “Gianni Rubini”, via IV Novembre, Podenzano (PC) Link per acquistare i biglietti: https://www.vivaticket.com/it/biglietto/under-17-piacenza-vs-pro-sesto/179135

UNDER 15 FEMMINILE PIACENZA CALCIO – MODENA, domenica 10 aprile ore 15.00 Campo sportivo “Cementirossi”, via A. Boggiani, Ponte dell’Olio (PC)

UNDER 14 PIACENZA CALCIO – PARMA, sabato 9 aprile ore 17.00 Campo sportivo “Cementirossi”, via A. Boggiani, Ponte dell’Olio (PC)

UNDER 13 FINALE GIRONE SILVER CATEGORIA

UNDER 13 PRO PIACENZA CALCIO – SPAL, sabato 9 aprile ore 15.00 Stadio comunale “Negrini”, via Marconi, Castenaso (BO)

TORNEO WE CUP PIACENZA CALCIO – TORINO – GENOA – LUGANO, domenica 10 aprile dalle ore 14.45 Campo sportivo “Ottavio Garrone” – Via Mazzetti 11 – Chieri

UNDER 12 TORNEO FAIR PLAY ELITE PIACENZA CALCIO – INTER CLUB – BIBBIANO, domenica 10 aprile dalle ore 10.00 Campo sportivo “Cementirossi”, via A. Boggiani, Ponte dell’Olio (PC)

UNDER 12 FEMMINILE PIACENZA CALCIO – MODENA, sabato 9 aprile ore 11.00 Campo sportivo “Besurica”, via Placentia 3, Piacenza

UNDER 11 GOTICO – PIACENZA CALCIO, sabato 9 aprile ore 16.00 Campo sportivo Gotico, via Padre da Bergamo, Piacenza

CIMIANO CUP PIACENZA CALCIO – CIMIANO – BRUGHERIO – RENATE, domenica 10 aprile dalle ore 14.00 Campos sportivo, Via Manin 73, Brugherio (MI)

UNDER 10 GOTICO – PIACENZA CALCIO, sabato 9 aprile ore 16.00 Campo sportivo Gotico, via Padre da Bergamo, Piacenza

PULCINI FEMMINILE GOTICO – PIACENZA CALCIO, sabato 9 aprile ore 15.00 Campo sportivo Gotico, via Padre da Bergamo, Piacenza

UNDER 9 JUNIOR CALENDASCO – PIACENZA CALCIO, sabato 9 aprile ore 16.00 Campo sportivo, via Anguissola 17, Calendasco (PC)