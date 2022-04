Il Piacenza in dieci per 70′ si arrende alla Feralpisalò (0-2)

PIACENZA – FERALPISALO’ 0-2 (FINALE)

Miracoli al 31′; Corrado al 91′

Nella penultima giornata di campionato il Piacenza esce sconfitto per 2-0 dalla sfida del Garilli contro la Feralpisalò. Una partita vissuta in un clima particolare nel ricordo di Davide Reboli – anima del tifo biancorosso scomparso improvvisamente giovedì, omaggiato sugli spalti dai sostenitori presenti e anche in campo con una speciale maglietta – segnata dall’espulsione dopo venti minuti di Cesarini, che ha lasciato i compagni in dieci. Anche con un uomo in meno i biancorossi hanno sfiorato il vantaggio, prima della rete ospite con Miracoli. In pieno recupero, dopo un secondo tempo avaro di emozioni, il raddoppio ospite di Corrado.

LA PARTITA – Due novità nel Piacenza rispetto all’undici vittorioso a Lecco: in difesa c’è Marchi dal primo minuto, mentre in mediana Rossi prende il posto dello squalificato Castiglia. E’ il piacentino Guerra, dopo un minuto, a mettere subito i brividi a Tintori con un diagonale di poco a lato; ritmi non particolarmente alti in avvio, con una lieve supremazia territoriale degli ospiti che non porta però pericoli alla retroguardia biancorossa. Il Piace prova ad agire in ripartenza e Rossi, servito da Dubickas, viene anticipato in uscita da De Lucia. Al 20’ la squadra di Scazzola resta in dieci: l’arbitro vede una manata al volto di Cesarini ai danni di Bacchetti e manda il fantasista biancorosso sotto la doccia in anticipo. Nonostante l’inferiorità numerica il Piacenza va vicinissimo al vantaggio con una improvvisa fiammata alla mezz’ora: Munari, lanciato da Gonzi, si invola verso la porta, ma a tu per tu con De Paola si fa parare la conclusione. Passa un minuto e la Feralpi sblocca la gara con Miracoli, che approfitta di un bel colpo di tacco di Corrado e va a calciare un rigore in movimento mettendo il pallone alle spalle di Tintori. I biancorossi sbandano e poco dopo l’ex Corradi centra in pieno la traversa con un gran tiro, poi è bravo Tintori ad alzare sopra la traversa una insidiosa punizione di Siligardi e nel finale ancora l’estremo difensore biancorosso chiude la saracinesca sulla conclusione da pochi passi di Guerra. Momenti di apprensione a inizio ripresa per Rabbi, appena entrato al posto di Munari, che resta a terra dopo un violento scontro con il portiere ospite, i biancorossi chiedono il rigore, di diverso avviso il direttore di gara; subito dopo Nava stacca di testa su un corner dalla destra ma manda alto. di testa. Nonostante l’uomo in meno il Piace resta in partita, ma a venti minuti dalla fine perde anche Cosenza per un problema fisico, sostituito da Giordano. Si scaldano gli animi dopo un contatto tra Pisano e Rabbi davanti alla panchina biancorossa e anche Scazzola viene espulso. In pieno recupero il raddoppio di Corrado che chiude il match.

Il Piacenza resta a quota 49 in classifica: la Juventus Under 23, che ha pareggiato a Trento, ora è avanti di due lunghezze. Domenica prossima, ultimo turno di regular season, trasferta sul campo del Seregno.

LA CRONACA

FINITA la partita al Garilli.

Conclusione dalla distanza di Parisi, tiro che termina out.

GOL – Corrado chiude la partita al Garilli al 91′.

Mancano 5′ ultimi tentativi dei biancorossi.

Brivido su un tocco all’indietro di Nava che Tintori deve respingere con un certo affanno.

ESPULSO anche Scazzola dalla panchina per una spinta a un giocatore avversario.

Altri due cambi, dentro Giordano e Bobb per Rossi e Cosenza.

Al 62′ cross di Gonzi in area, intervento un po’ maldestro di Bacchetti, ma il portiere De Lucia blocca.

Due cambi degli ospiti, entrano Di Molfetta ed Hergelugiu per Corradi e Siligardi.

Colpo di testa in tuffo di Nava al 54′ ma la palla si impenna sopra la traversa.

Al 52′ primo cambio biancorosso, dentro Rabbi per Munari.

Prova a manovrare il Piacenza che disputa il secondo tempo in inferiorità numerica per l’espulsione al 21′ di Cesarini.

Si riparte, senza cambi in campo.

Concluso il primo tempo al Garilli.

Al 43′ Guerra grazia il Piacenza, il tiro in area del centravanti respinto dal portiere Tintori, palla a Carraro che tira out.

Siligardi prova un tiro difficile al 39′ da punizione in posizione defilata, palla deviata in corner.

Ammonizione di Nava al 37′.

Traversa di Corradi al 33′, palla che ritorna in campo ma non viene sfruttata dagli avversari. Vicini al raddoppio.

GOL di Miracoli al 31′ che di piatto mette sul palo più distante, servito dopo la ripartenza della Feralpi. Classica azione da gol sbagliato a gol subito.

Piacenza che sfiora la rete con Munari al 29′: azione di contropiede dei biancorossi dopo un angolo, Munari a tu per tu col portiere ma gli manca la freddezza per concludere in gol.

ESPULSO al 20′ Cesarini per un fallo di reazione contro un avversario, probabilmente una manata nei confronti di un difensore. Probabile squalifica in vista per il biancorosso.

Ammonito Cosenza al 19′ per un fallo a centrocampo su Guerra.

Premono i lombardi che in attacco schierano il piacentino Guerra.

Parita vivace sin dalle prime battute.

Azione di Cesarini al 4′ che scarica a un compagno ma l’anticipo della difesa bergamasca sventa la minaccia.

Pericolosi subito gli avversari con un tiro di controbalzo di Guerra che esce di poco al secondo minuto.

Iniziato il match.

Giornata calda di sole al Garilli: sugli spalti l’omaggio dei tifosi a Davide Reboli con lo striscione “Davide presente”.

Arbitra l’incontro il signor Alberto Ruben Arena della sezione di Torre del Greco.

Queste le due formazioni. Davanti tra i biancorossi confermati Dubickas e Cesarini.

PIACENZA (4-4-1-1): Tintori, Parisi, Nava, Cosenza, Marchi; Gonzi, Rossi, Suljic, Munari; Cesarini; Dubickas. A disposizione: Pratelli, Galletti, Rillo, Tafa, Lamesta, Bobb, Rabbi, Giordano, Marino, Armini, Ruiz. All. Scazzola

FERALPISALO’ (4-3-1-2): De Lucia, Pisano, Legati, Bacchetti, Corrado; Corradi, Guidetti, Carraro; Siligardi; Guerra, Miracoli. A disposizione: Liverani, Porro, Girgi, Di Molfetta, Farabegoli, Khadim, Cristini, Luppi, Hergheligiu, Damonte, Castorani, Salines. All. Vecchi

Ecco gli undici in campo contro la Feralpisalò.

Il Piacenza ospita al Garilli la Feralpisalò, terza forza del campionato (fischio d’inizio ore 14.30). Con la bella vittoria nell’ultimo turno sul campo del Lecco i biancorossi hanno staccato ufficialmente il pass per i playoff; l’obiettivo per gli uomini di Scazzola, al momento al nono posto, è quello di migliorare la posizione in classifica: la Juventus Under 23 è distante un solo punto, mentre la Pro Vercelli ha tre lunghezze di vantaggio. I biancorossi chiuderanno la regular season con la trasferta di Seregno.

La squadra scenderà in campo con il lutto al braccio e per ricordare Davide Reboli e i biglietti nel settore Rettilineo e nel settore Distinti saranno gratuiti. Scazzola non potrà contare sullo squalificato Castiglia, oltre all’infortunato Raicevic.

La Feralpisalò terza in classifica, arriva dal successo contro la Pro Patria.

RACCOLTA FONDI PER LA CROCE ROSSA – In occasione della partita la società biancorossa promuoverà una raccolta fondi il cui ricavato sarà devoluto alla Croce Rossa Italiana di Piacenza per sostenere l’associazione nelle attività che svolge sul territorio a favore dei profughi ucraini. All’ingresso ed alla uscita dallo stadio “Garilli” i tifosi potranno fare la propria donazione ai volontari della Croce Rossa Italiana presenti presso i banchetti che verranno allestiti prima dell’inizio della gara.