Piacenza Coraggiosa apre la campagna elettorale con Vasco Errani

“Iniziamo la nostra campagna elettorale partendo dei temi, mettendo al centro delle nostre iniziative criticità e proposte per una Piacenza che abbia il coraggio di porsi un orizzonte di sostenibilità sociale al centro dell’azione amministrativa, politica e culturale della città. Lo faremo con il senatore Vasco Errani, già presidente della Regione Emilia-Romagna, e la candidata sindaca Katia Tarasconi, lunedì 2 maggio alle ore 20,45 presso la serra di Palazzo Ghizzoni Nasalli (con ingresso in via Gregorio X, 9 Piacenza) dove tutti i piacentini sono invitati per l’apertura della campagna elettorale di “Piacenza Coraggiosa”.

Così la lista “Piacenza Coraggiosa, ecologista e solidale” annuncia l’avvio della campagna elettorale in vista delle amministrative del 12 giugno 2022. Sarà quindi l’ex presidente Errani a tenere a battesimo la lista progressista, ecologista e solidale che sostiene Tarasconi sindaca. “Per noi di Piacenza Coraggiosa – prosegue la nota – è importante mettere subito in chiaro che temi come il lavoro e la sua centralità, il diritto all’abitare e l’inclusione dei soggetti fragili e la sostenibilità ambientale devono tornare al centro del dibattito di questa campagna elettorale e delle prossime amministrazioni. Di conseguenza, partiremo dalle nostre proposte in questa cornice di “sostenibilità sociale”, importante per la Piacenza del futuro, vitale per non lasciare indietro nessuno”.