Finale al cardiopalma, il Piace acciuffa la vittoria al 95′ (2-1) Play off più vicini

PIACENZA – ALBINOLEFFE 2-1 (FINALE)

Cesarini all’8′, Martignago al 94′, Dubickas al 95′

Una rete all’ultimo secondo di Dubickas stende l’Albinoleffe e regala al Piacenza tre punti importantissimi in chiave playoff. Una gara condotta in vantaggio dai biancorossi, a segno in avvio con Cesarini, fino al 93’, quando gli ospiti hanno trovato il pari con Martignago. Sembrava finita, ma al 95’ il guizzo dell’attaccante lituano, entrato nella ripresa, ha deciso la sfida.

LA PARTITA – Ancora problemi di formazione per Scazzola; in difesa torna dal primo minuto Cosenza al rientro dopo l’infortunio, in mediana è Rossi a prendere il posto dell’infortunato Castiglia, conferma invece per il tandem offensivo Cesarini-Rabbi. A differenza della gara di Padova, questa volta i biancorossi partono forte e dopo nemmeno dieci minuti una conclusione dall’interno dell’area di Rabbi, respinta dalla difesa, si trasforma in un assist per Cesarini che in acrobazia sotto porta supera Pagno. Passa un minuto e il Piace rischia per un’uscita incerta di Tintori su Nichetti che finisce a terra, proteste degli ospiti per l’intervento dell’estremo difensore ma il direttore di gara lascia proseguire. Gara vivace nel primo tempo: Gonzi al quarto d’ora mette i brividi a Pagno con una conclusione a giro che sibila vicino all’incrocio dei pali, poi Cesarini con una giocata delle sue libera Rossi che calcia debolmente. L’occasione del pareggio capita a Cori, ma il suo colpo di testa da distanza ravvicinata trova la grande risposta di Tintori. Resterà l’unico rischio corso dalla difesa biancorossa nella prima frazione, che si chiude con una bella punizione calciata da Suljic, di poco alta.

A inizio secondo tempo Marchi prende il posto di Parisi; i biancorossi creano subito un pericolo sull’asse Gonzi-Cesarini, Pagno salva di piede sul tocco da pochi passi del “Mago” negando il raddoppio. Decisamente meno divertente la ripresa rispetto alla prima frazione, complici i tanti errori da una parte e dell’altra; gli ospiti spingono alla ricerca del pari, ma il Piace si difende con ordine e sfrutta le ripartenze fallendo con Munari una ghiotta occasione. Scazzola manda in campo Dubickas e Bobb, sulla panchina dell’Albinoleffe gli animi si scaldano per un intervento di Rossi (già ammonito) non fischiato dall’arbitro e il tecnico Marcolini viene espulso per proteste. La gara resta equilibrata, anche se con pochi sussulti: Cori manda alto di testa, dall’altra parte ci prova Dubickas senza inquadrare la porta. Spazio anche a Rillo e Lamesta, nel finale il Piace deve difendersi e l’Albinoleffe sfiora il pareggio con una conclusione di Martignago, deviata, che si spegne a lato di pochissimo. Sembra ormai finita, ma nei cinque minuti di recupero succede di tutto. Martignago al 93’ estrae dal cilindro un gran tiro al volo che batte Tintori e vale il pareggio; la beffa è servita per il Piacenza, ma passa un minuto e Dubickas arriva in spaccata sul traversone dalla sinistra di Rillo e realizza il gol vittoria per la festa biancorossa.

Con questo successo il Piace sale a quota 46 in classifica: domenica prossima trasferta sul campo del Lecco.

LA CRONACA

Finita la partita. Finale incredibile al Garilli, con due gol in due minuti. Piace che passa dalla delusione per il pareggio subito nel recupero all’esultanza per una vittoria riconquistata pochi secondi dopo in extremis.

GOL – Azione di Rillo al 95′ che crossa per Dubickas, in scivolata riporta in vantaggio il Piace.

GOL -Pareggio dell’Albinoleffe di Martignago, che al volo infila il portiere biancorosso al 94′.

Ammonito Tintori per perdita di tempo.

Cinque minuti di recupero. Tintori soccorso dai sanitari dopo uno scontro.

Occasione Albinoleffe all’86’, tiro insidioso di Martignago deviato da Rillo che finisce di poco a lato.

Piace che sta controllando la partita quando mancano sei minuti alla fine.

Lamesta e Rillo per Gonzi e Cesarini al 76′.

Occasione per Dubickas lanciato da Cesarini, ma si allarga e il tiro non crea pericoli.

Al 70′ cambio biancorosso, dentro Bobb e fuori Munari.

Espulso al 66′ il tecnico ospite Marcolini per proteste.

Occasione per Munari che si presenta in buona posizione ma rinuncia al tiro e l’azione si perde.

Proteste al 62′ dei biancorossi per un presunto rigore, Gonzi supera Marchetti che poi cade in area. Per l’arbitro niente di irregolare.

Al 60′ dentro Dubickas per Rabbi. Finora non è successo tanto nella ripresa.

Avvio autoritario del Piace che conduce il gioco in questa prima parte di ripresa.

Subito occasione per il Piacenza al 47′. Palla di Gonzi per Cesarini che sfiora in scivolata il pallone e impegna Pagno.

Ripresa la partita. Dentro Marchi per Parisi nel Piace.

Finito il primo tempo al Garilli.

Ultime battute del primo tempo, due di recupero.

Sulijc prova il tiro diretto palla alta sulla traversa. Siamo al 42′

Punizione per il Piacenza a circa 8 metri fuori dall’area sul vertice destro.

Ammonito Rossi al 31′.

Metà del primo tempo, biancorossi che provano a controllare il vantaggio. Partita più equilibrata.

Gran parata di Tintori sul colpo di testa di Cori, Albinoleffe al 23′ vicino al pareggio.

Tiro di Rossi lanciato in contropiede al 21′, nessun problema per Pugni. Ora i biancorossi attendono gli avversari per poi ripartire.

Sugli sviluppi di un corner, al 13′ ci prova Gonzi ma la palla esce.

GOL – Cesarini porta in vantaggio il Piace all’8′: tiro di Rabbi che viene deviato dalla difesa avversaria e il numero dieci biancorosso in acrobazia appoggia il pallone in rete.

Primo angolo per i biancorossi.

Partenza a ritmi blandi della partita. Il Piace fa possesso palla.

Foto da Facebook del Piacenza Calcio

Iniziato il match al Garilli.

Squadre in campo.

L’arbitro del match è Valerio Pezzopane della sezione di L’Aquila.

Tandem Rabbi-Cesarini in attacco nel Piacenza che ritrova dal primo minuto Cosenza.

Ecco le formazioni ufficiali.

PIACENZA (4-4-2): Tintori; Parisi, Nava, Cosenza, Giordano; Munari, Rossi, Suljic, Gonzi; Cesarini, Rabbi. A disp. Pratelli, Vivenzio, Rillo, Bobb, Marchi, Tafa, Lamesta, Dubickas. All. Scazzola.

ALBINOLEFFE (3-5-2): Pagno; Milesi, Marchetti, Ntube; Michelotti, Poletti, Nichetti, Genevier, Gusu; Cori, Manconi. A disp. Taramelli, Rossi, Ravasio, Gelli J, Riva, Piccoli, Galeandro, Saltarelli, Tomaselli, Miculi, Martignago, Doumbia. All. Marcolini.

Gara da non sbagliare per il Piacenza, che sabato pomeriggio ospita al Garilli l’Albinoleffe (fischio d’inizio ore 17.30). I biancorossi, a quattro giornate dal termine del campionato, devono difendere il posto playoff: le ultime due sconfitte consecutive contro Fiorenzuola e Padova hanno permesso alle inseguitrici di accorciare le distanze e il calendario del finale di stagione non dei più semplici: dopo l’Albinoleffe (a -2 dalla squadra di Scazzola), il Piace se la vedrà nell’ordine con Lecco, Feralpisalò e Seregno.

“Servirà una grande prestazione, affrontiamo una squadra forte con giocatori importanti per la categoria – spiega Scazzola alla vigilia . Ad oggi il campionato dice che a quattro giornate dalla fine del campionato abbiamo due punti di vantaggio sulle inseguitrici per la zona playoff, dovremo riuscire a mantenerli e, possibilmente, ad aumentarli. Ripartiamo dalla prestazione di Padova, cercando di non commettere gli errori dei primi 20 minuti; anche questa volta avremo 7-8 assenze, alle quali si aggiungerà Castiglia. Dovremmo invece recuperare Dubickas dopo quindici giorni”.