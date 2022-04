Piacenza e San Giorgio, due ciclisti investiti nel pomeriggio

Due ciclisti sono rimasti feriti nel tardo pomeriggio del 7 aprile nel piacentino a seguito di due distinti incidenti. A San Giorgio coinvolta una donna, urtata – secondo una prima ricostruzione – da una vettura in transito e caduta rovinosamente sull’asfalto: soccorsa dai sanitari della Pubblica Assistenza Anpas di San Giorgio, dopo le prime cure sul posto è stata trasportata al Pronto Soccorso di Piacenza per accertamenti. Disagi al traffico per consentire le operazioni di soccorso.

A Piacenza, invece, un uomo in sella ad una bicicletta è stato urtato da un’auto ed è caduto a terra mentre procedeva lungo strada Caorsana. A prestare le prime cure al ciclista un volontario fuori servizio della Misericordia di Piacenza, che transitava in quel momento: una volta allertati i soccorsi, sono giunti sul posto i sanitari con l’ambulanza della Croce Bianca che hanno condotto il ferito al Pronto Soccorso cittadino per le cure del caso. Per ricostruire la dinamica del sinistro sono intervenuti gli agenti della polizia locale.