L’associazione “Piacenza Oltre” presenta oggi la lista civica “Piacenza Oltre per Katia Tarasconi” con cui si presenta alle prossime elezioni comunali a sostegno di Katia Tarasconi. 32 persone tra i 18 e i 73 anni, 13 donne e 19 uomini che toccano temi e sensibilità diversi, con competenze specifiche in molti settori preziosi per il rilancio della città.

L’obiettivo della squadra, oltre al risultato elettorale, è quello di proseguire il cammino iniziato 5 anni fa continuando a lavorare insieme per ascoltare la città, conoscere sempre meglio le sue numerose pieghe e necessità, ma anche le opportunità che ci sono e che spesso non sono colte, e di mettere a disposizione proposte e progetti – dai più piccoli e locali fino a quelli più ambiziosi e di lungo periodo – valorizzando il patrimonio della nostra città.

Piacenza Oltre si è spesa all’interno della coalizione per portare proposte sui temi della partecipazione, della legalità, del dialogo con i cittadini, della valorizzazione dei quartieri. Porterà avanti proposte concrete e immediatamente attuabili (gestione area cimiteriale, convivenza con gli animali, cura dell’arredo urbano, gestione alloggi popolari) ma anche proposte di ampio respiro per la valorizzazione del patrimonio artistico ed architettonico della città, per rendere la mobilità urbana sostenibile e moderna, per un aumento significativo delle aree verdi (vere, fruibili e ben curate!).

Ma soprattutto chiediamo uno slancio progettuale che permetta a Piacenza di avere nel cassetto progetti pronti per il recupero e la valorizzazione delle numerose aree dismesse o in fase di dismissione da parte del Demanio. Senza questa ripresa della capacità progettuale Piacenza resterà al palo e vedrà altre città che accederanno ai finanziamenti che sempre più spesso noi vediamo passarci vicino e andare altrove. Questo non deve più succedere, e crediamo che una nuova amministrazione con Katia Tarasconi alla guida saprà realizzare questo cambiamento.

Ecco i candidati

Pagani Caterina

Badini Maria Grazia

Barbieri Nicola

Boselli Maurizio

Bruno Lina detta Lina

Burzoni Alessandra

Ceccarelli Gianluca

Confalonieri Corrado

Contardi Nicola

Dalia Andrea

De Filippo Antonio

Gabba Giovanni

Ghioni Maurizio

Maffi Emanuele detto Maffo

Maffi Marisa detta Marisa

Mazzi Lorenzo

Mella Mariuccia

Mennuni Michele

Mezzadri Andrea

Mondani Letizia

Montanari Giuliana

Negri Stefano Vincenzo

Obertelli Fabio

Perini Francesco

Porcari Costanza

Rizzi Anna

Romanini Claudia

Sbordi Elena

Spezia Sandro

Suciu Nicoleta Alina

Vallisa Daniele

Zucconi Guglielmo detto Willy