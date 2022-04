Piacenza Pallanuoto, si ferma contro Milano la striscia positiva

Piacenza Pallanuoto 2018 ferma la sua striscia positiva subendo il controsorpasso in classifica dal Cus Geas Milano in una gara in bilico fino all’ultimo. I milanesi si dimostrano più compatti e mostrano un gioco in cui i diversi schemi creano grattacapi alla difesa piacentina, che non sempre riesce a fronteggiare adeguatamente le diverse situazioni: infatti gli 8 gol del Cus Geas arrivano da ben 7 giocatori contro i 4 marcatori locali su 7 gol (4 dei quali segnati da Giacobbe).

La gara a tratti è nervosa, ma tutti gli atleti in gioco hanno saputo contenersi nei limiti dovuti. Nel primo tempo l’1 a 1 dimostra subito come sarà la gara, le due squadre faticano a trovare spiragli e si spartiranno poi con il risultato di 3 a 1 i successivi 2 tempi; nel quarto i piacentini si dimostrano più stanchi, ma quando la gara sembra ormai in mano al Cus Geas arriva il gol piacentino del 7 a 8 a 1’05” e ancora una volta la partita si rianima fino a quando, a 10” dal termine e con tutta Piacenza dentro l’area avversaria, viene fischiato un fallo contro che di fatto chiude la gara. 3 su 8 le superiorità per Piacenza e 3 su 10 per Milano.

Serie B girone 1

Piacenza Pallanuoto 2018 – Cus Geas Milano 7-8 (1-1, 1-3, 3-1, 2-3)

Piacenza Pallanuoto 2018: Bernardi, Branca, Nani, Giacobbe (4), Frodà (1), Martini, Merlo, Spadafora (1), Clini, Molnar (1), Zanolli, Puglisi, Bosi. All.: Di Gianni

Cus Geas Milano: Mugelli, De Campo, Scuderi (1), Ronchetti (1), Giusti, Caravita, Talamonti, Foroni (1), Andaloro (1), Achilli (1), Corradini (1), Gobbi, Spinelli (2). All.: Catalano

Arbitro: Visconti