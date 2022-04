Piacenzainchiaro: on line i 5 anni di attività dell’amministrazione Barbieri

E’ on line da alcuni giorni il nuovo sito internet [ https://piacenzainchiaro.it/ | Piacenzainchiaro.it ], pensato per raccontare ai cittadini le azioni e le iniziative realizzate in questi anni dall’Amministrazione comunale, in ottemperanza ai principi di trasparenza e di comunicazione richiesti per legge alle amministrazioni pubbliche . “E’ un report che raccoglie i risultati di un percorso intrapreso con un obiettivo preciso, cambiare Piacenza per restituire agli abitanti una città migliore – sottolinea il Sindaco Patrizia Barbieri nell’introduzione – Attraverso un resoconto puntuale e completo, il progetto mostra in che modo il Comune ha lavorato per tale scopo”.

Nel sito, e nella pubblicazione cartacea che è in distribuzione nelle case dei piacentini in questi giorni, vengono ripercorsi i traguardi raggiunti negli ambiti più rilevanti per la vita delle persone: dall’ambiente alla mobilità, dalla qualità urbana al commercio, dai servizi sociali alla cultura, passando per la sicurezza e il turismo. Il tutto è realizzato seguendo una metodologia rigorosa che consente di elaborare informazioni complesse e riorganizzarle in una narrazione coerente ed accessibile, che utilizza numeri e dati per restituire un’immagine chiara dei cambiamenti vissuti dalla città.

Ricordando come l’Amministrazione in questi anni abbia dovuto affrontare un evento senza precedenti, la pandemia, che ha colpito duramente il nostro territorio, richiedendo un lavoro straordinario per la gestione dell’emergenza, il Sindaco Barbieri rimarca che “anche in una simile circostanza, Piacenza ha dimostrato di essere una città tenace, capace di risollevarsi e di ripartire con forza. E proprio a cominciare da questo spirito che è stato possibile continuare a realizzare gli interventi che, complessivamente, hanno permesso di riqualificare gli spazi urbani, migliorare il sistema di welfare, aumentare la sicurezza nei quartieri e rendere Piacenza una città attrattiva, innovativa e sostenibile”.

“Piacenza in Chiaro – conclude il Sindaco Barbieri – racconta ciò che è stato compiuto fino a ora, ma mostra anche in che modo i progetti avviati daranno forma alla città di domani. Il futuro è in corso”.