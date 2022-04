Più diritti, sanità efficiente e aria pulita: si presenta la lista @Sinistra

Lavoro, ambiente, sanità: sono questi i capisaldi della lista @Sinistra, che si presenta alle prossime elezioni amministrative di Piacenza a fianco di Stefano Cugini.

“Per quanto riguarda il lavoro, ci battiamo per garantire più diritti e sicurezza – ha detto la capolista Giulia Deviletti -, per l’urbanistica vogliamo un miglioramento della qualità dell’aria e della circolazione dei mezzi, un aumento delle ciclabili e pedonabili per una città più sicura, sul fronte della sanità vogliamo tutelare quella pubblica, visto che quella privata sta prevalendo. Occorre ridurre le liste d’attesa per esami specialistici e terapie”. Collegato a distanza, il candidato sindaco Stefano Cugini il quale ha ribadito: “Non vedo perché ci si riconosce a sinistra, non debba votare a sinistra”.

I punti principali del programma

Educazione alla pace

Tra le principali attività che potrebbe svolgere un’Amministrazione Comunale ci sono:

la promozione di una cultura di Pace e di convivenza in collaborazione con la scuola e le

associazioni di volontariato e di solidarietà. L’obiettivo deve essere quello di partire dalle scuole ma estendere il coinvolgimento a tutti i cittadini. Nessuno è “vecchio” o inadatto per contribuire alla

Pace e alla convivenza.

L’adesione al Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace che promuove diverse

iniziative tra cui:

– la Marcia per la Pace Perugia Assisi;

– il progetto “adotta un popolo “ con il quale ci si impegna ad ospitare il

rappresentante di un popolo ;

– il programma “La mia scuola per la pace” con l’invito alle scuole di Piacenza ad

inserire nel proprio POF un progetto di educazione alla Pace.

– La promozione di una cultura di risoluzione dei conflitti utilizzando modi alternativi

e nonviolenti con la formazione di mediatori a tutto campo. Questo sarebbe utilissimo in

diverse situazioni quali ad esempio:

– i conflitti che possono scaturire dall’uso di spazi verdi, di spazi attrezzati, di mancata

osservanza del rispetto di regole comuni, ecc…

La salute è un bene sociale

La tutela della salute non può dipendere unicamente dal servizio sanitario, ma soprattutto

dall’investimento che la politica fa sui fattori che incidono sulla qualità della vita dei cittadini.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità afferma che le condizioni socioeconomiche e culturali

sono i fattori da soli pesano per il 50% sul nostro stato di salute.

E’ quindi evidente che la maggior parte dei fattori che impattano sulla nostra salute sono

modificabili: stili di vita, reti sociali, condizioni di vita e di lavoro, condizioni socioeconomiche,

culturali e ambientali.

Inoltre è noto che tutela e promozione della salute sono coniugate con equità sociale.

Se uguaglianza significa dare alle persone le stesse cose, gli stessi servizi, equità è dare alle persone le stesse possibilità di salute.

L’equità è la possibilità per ciascuno di raggiungere il miglior livello possibile di salute e di accesso e qualità delle cure. La nostra azione politica ha ben chiaro che equità sociale e salute sono due concetti strettamente legati tra loro.

Sappiamo come le disuguaglianze sociali e, in particolare, le disuguaglianze in salute stavano già

aumentando prima del Covid, ma l’esperienza della pandemia le ha ulteriormente accresciute.

Per ridurre le disuguaglianze è necessario intervenire con azioni politiche, sanitarie e non, capaci di

interrompere i vari meccanismi che le determinano. Occorre, per questo, promuovere stili di vita più

sani, coinvolgere i cittadini e i governi locali nelle decisioni in materia di salute, valutare l’impatto sulla salute di progetti produttivi ed ambientali, diffondere l’assistenza sanitaria di base (Case della Salute) affinché tutti i servizi sanitari siano più facilmente accessibili alle persone e soprattutto a quelle più disagiate.

Logistica

All’interno del polo logistico deve esserci un coordinamento unico e dedicato, ad esempio, sotto la

Direzione Generale che assembla vari settori del comune: urbanistica, trasporti e mobilità, socio

sanitario. L’area logistica VA RIPENSATA come una città nella città, dove inserire servizi per i

residenti delle zone circostanti (lavaggio strade con il recupero delle acque piovane, viabilità

alternativa ecc), per gli operai (ambulatori esami, trasporti pubblici, ecc) e per favorire il trasporto ferroviario a quello su gomma e l’accesso di mezzi meno inquinanti dento la cintura della

tangenziale.

La tutela dei beni pubblici coinvolgendo le scuole e le comunità di quartiere. Occorre rimettere al

centro degli obiettivi formativi di scuole e delle altre agenzie educative la promozione dell’Etica del

bene comune, rifuggendo il familismo amorale, fenomeno in crescita che investe non solo la classe

dirigente e politica ma anche la gente comune e che può sfociare in corruzione, evazione fiscale,

truffa e omertà mafiosa.

Lo sviluppo dell’etica della cura, che viene articolata in: cura di sé, degli altri, dell’ambiente, e che può essere considerata un modo per contrastare l’indifferenza attuale.

LISTA @SINISTRA

Giulia Deviletti (capolista)

Andrea Alessandrini

Morena Arbasi

Claudia Bossalini

Daniel Enrique Bozzarelli

Daniele Ciolli

Mariagrazia Cristalli

Danilo Derba

Giuseppe Dossi

Tiziana Ferrari

Raffaele Fumi

Giorgio Gaiuffi

Ana Greta Gobbi

Orazio Gobbi

Roberto Lovattini

Giuseppe Marino

Maria Albina Mattarello

Marco Mazzoli

Antonello Mortilla

Antonio Mosti

Giovanni Michele Rizzitiello

Simona Savoia

Emanuela Schiaffonati

Pietro Tagliaferri

Davide Vanicelli