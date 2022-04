Play Off 5° Posto, domenica la prima giornata: Gas Sales Bluenergy sfida Cisterna

Quelle dei Play Off Scudetto non saranno le uniche gare di SuperLega Credem Banca in programma in questo finale di stagione: questa domenica, il 17 aprile, partiranno infatti i Play Off validi per l’assegnazione del 5° posto in classifica e la conseguente qualificazione alla prossima CEV Challenge Cup. Sei squadre si sfideranno in un girone “solo andata”, al termine del quale le prime quattro classificate andranno a comporre il tabellone delle Semifinali.

A completare il quadro delle sei squadre partecipanti sarà la Gas Sales Bluenergy Piacenza, unica formazione tra le escluse dalle Semifinali Play Off Scudetto ad arrivare a Gara 3, che raggiunge Allianz Milano, Vero Volley Monza e Top Volley Cisterna, le altre tre eliminate ai Quarti, oltre alla 9° e la 10° classificata in Regular Season, ovvero Verona Volley e Gioiella Prisma Taranto. Si inizia questa domenica, il 17 aprile, con la prima giornata, la seconda sarà sette giorni dopo, il 24. Mercoledì 27 aprile si giocherà il terzo turno, sabato 30 il quarto, e martedì 3 maggio si chiuderà il Girone. Sabato 7 maggio le Semifinali daranno il via alla Fase Finale, e le vincenti delle due gare si sfideranno giovedì 12 maggio per la Finale Play Off 5° Posto.

Eventuali variazioni all’interno delle singole giornate verranno comunicate nelle prossime ore.

Il programma

1a Giornata Play Off 5° Posto Credem Banca

Domenica 17 Aprile 2022, ore 18

Verona Volley – Gioiella Prisma Taranto

Diretta Volleyballworld.tv

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Top Volley Cisterna

Diretta Volleyballworld.tv

Allianz Milano – Vero Volley Monza

Diretta Volleyballworld.tv

2a Giornata Play Off 5° Posto Credem Banca

Domenica 24 Aprile 2022, ore 18

Gioiella Prisma Taranto – Gas Sales Bluenergy Piacenza

Diretta Volleyballworld.tv

Allianz Milano – Top Volley Cisterna

Diretta Volleyballworld.tv

Vero Volley Monza – Verona Volley

Diretta Volleyballworld.tv

3a Giornata Play Off 5° Posto Credem Banca

Mercoledì 27 Aprile 2022, ore 20.30

Top Volley Cisterna – Gioiella Prisma Taranto

Diretta Volleyballworld.tv

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Vero Volley Monza

Diretta Volleyballworld.tv

Verona Volley – Allianz Milano

Diretta Volleyballworld.tv

4a Giornata Play Off 5° Posto Credem Banca

Sabato 30 Aprile 2022, ore 18

Vero Volley Monza – Top Volley Cisterna

Diretta Volleyballworld.tv

Sabato 30 Aprile 2022, ore 20.30

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Verona Volley

Diretta Volleyballworld.tv

Gioiella Prisma Taranto – Allianz Milano

Diretta Volleyballworld.tv

5a Giornata Play Off 5° Posto Credem Banca

Martedì 3 Maggio 2022, ore 20.30

Vero Volley Monza – Gioiella Prisma Taranto

Diretta Volleyballworld.tv

Allianz Milano – Gas Sales Bluenergy Piacenza

Diretta Volleyballworld.tv

Top Volley Cisterna – Verona Volley

Diretta Volleyballworld.tv

Semifinale Play Off 5° Posto Credem Banca

Sabato 7 Maggio 2022, ore 20.30

2a Girone Play Off 5° Posto – 3a Girone Play Off 5° Posto

1a Girone Play Off 5° Posto – 4a Girone Play Off 5° Posto

Giovedì 12 Maggio 2022, ore 20.30

1a Semifinalista – 2a Semifinalista