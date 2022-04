Play Off 5° posto, Gas Sales Bluenergy contro Verona per consolidare il primato

Sabato 30 aprile alle ore 20:30 (in diretta VolleyballWorld TV), la Gas Sales Bluenergy Piacenza ospita il Verona Volley per la quarta giornata del girone di Play Off 5° posto. Dopo essersi aggiudicati l’accesso alle semifinali, i biancorossi puntano a consolidare la prima posizione del girone per poter giocare la prossima partita davanti al proprio pubblico al PalabancaSport. Le due formazioni sono divise in classifica da 6 punti: a quota 9 Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza e a quota 3 Verona Volley. I biancorossi arrivano dalla vittoria piena contro Monza e i veneti sono reduci da una sconfitta contro Milano.

A presentare la sfida con Verona il libero Leonardo Scanferla: “La partita di sabato sarà sicuramente difficile, Verona gioca una ottima pallavolo, arriveranno con il coltello tra i denti per ottenere la vittoria. Dobbiamo essere bravi a ripetere la bella partita disputata con Monza e continuare il nostro percorso per raggiungere l’obiettivo prefissato da inizio anno, in cui crediamo moltissimo insieme alla società. Sabato vogliamo farcela anche per i nostri tifosi, che erano numerosissimi nell’ultima partita e riescono sempre a darci una grande carica”.

La prevendita per i biglietti della partita casalinga prosegue presso i canali convenzionali (sportelli Gas Sales Energia e agenzie/filiali della Banca di Piacenza aperte al pubblico e sito Vivaticket) e presso le casse del PalabancaSport sabato dalle 19. Costo del biglietto €.5,00 in tutti i settori; prelazione sul posto garantita agli abbonati fino al fischio d’inizio.

PRECEDENTI: 7 (5 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza, 2 successi Verona Volley).



PRECEDENTI IN STAGIONE: 2 gare (1 successo Verona e 1 successo Piacenza).



PRECEDENTI NEI PLAY OFF 5° POSTO: 1 gara (1 successo Piacenza)



EX: Edoardo Caneschi a Verona nel 2020/21, Enrico Cester a Verona nel 2019/20, Maxwell Philip Holt a Verona nel 2009/10, Toncek Stern a Verona nel biennio 2016/17-2017/18.



A CACCIA DI RECORD:

Nei Play Off 5° Posto: Toncek Stern – 6 punti ai 200 (Gas Sales Bluenergy Piacenza), Mads Kyed Jensen – 24 punti ai 200 (Verona Volley).

In carriera: Enrico Cester – 17 attacchi vincenti ai 1500, Francesco Recine – 6 punti ai 1500, Aaron Russell – 2 ace ai 200 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Luca Spirito – 1 muro vincenti ai 200 (Verona Volley).

4a Giornata di Andata Play Off 5 posto Credem Banca

Sabato 30 aprile 2022, ore 17.00

Gioiella Prisma Taranto – Allianz Milano

Arbitri: Gasparro Mariano, Cavalieri Alessandro Pietro (Nannini Debora)

Video Check: Simone Massimiliano

Segnapunti: Fanizzi Carmela

Diretta Volleyballworld.tv

Sabato 30 aprile 2022, ore 19.00

Vero Volley Monza – Top Volley Cisterna

Arbitri: Armandola Cesare, Brunelli Michele (Prati Davide)

Video Check: Magnino Simone

Segnapunti: Pisani Letizia

Diretta Volleyballworld.tv

Sabato 30 aprile 2022, ore 20.30

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Verona Volley

Arbitri: Mattei Lorenzo, Papadopol Veronica Mioara (Pristerà Rachela)

Video Check: Fumagalli Gianluca

Segnapunti: Marangio Annalia

Diretta Volleyballworld.tv

Classifica Girone Play Off 5° Posto

Gas Sales Bluenergy Piacenza 9, Top Volley Cisterna 6, Vero Volley Monza 6, Verona Volley 3, Allianz Milano 3, Gioiella Prisma Taranto 0.