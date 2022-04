Play Off 5° posto, per la Gas Sales Bluenergy scontro al vertice con Monza

A punteggio pieno dopo due partite, la Gas Sales Bluenergy ospita mercoledì sera al Palabanca (ore 20.30) Vero Volley Monza per la terza giornata del Girone Play Off 5° posto.

Monza arriva alla sfida appaiata ai biancorossi a quota sei punti: sarà dunque uno scontro diretto con in palio la vetta solitaria. Gli emiliani, che vengono dalle vittorie nette con Cisterna in casa e con Taranto in Puglia, non hanno ancora ceduto nemmeno un set, mentre il sestetto brianzolo ha espugnato per 3-1 Milano e si è imposto con lo stesso risultato in casa contro Cisterna finendo così in seconda posizione solo per il quoziente set. Equilibrio assoluto nei precedenti 6 incontri, compresi i due faccia a faccia della Regular Season.

“Sicuramente – spiega il centrale biancorosso Maxwell Holt – siamo ora in una situazione insolita: perdere con Trento nei Play Off e ripartire subito lottando per ottener il quinto posto è una grande sfida. È sempre stato l’obiettivo principale per il club andare in Europa l’anno prossimo e stiamo lavorando affinché questo si realizzi. Abbiamo imparato nel corso della Regular Season, che ogni squadra in SuperLega gioca ad un livello altissimo di pallavolo, ma queste ultime due vittorie ci hanno dato grande fiducia e una nuova voglia di ripartire”.

PRECEDENTI: 6 (3 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza, 3 successi Vero Volley Monza).

PRECEDENTI IN STAGIONE: 2 gare in Regular Season (1 successo Piacenza, 1 successo Monza).

PRECEDENTI NEI PLAY OFF 5° POSTO: nessun precedente.

EX: Maxwell Philip Holt a Monza nel 2020/21, Adis Lagumdzija a Monza Vero Volley nel 2020/21; Georg Jr Grozer a Piacenza nel 2020/21.

A CACCIA DI RECORD:

Nei Play Off 5° Posto: Toncek Stern – 6 punti ai 200 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Georg Jr Grozer – 26 punti ai 100 (Vero Volley Monza).

In carriera: Enrico Cester – 17 attacchi vincenti ai 1500, Francesco Recine – 14 punti ai 1500, Aaron Russell – 2 ace ai 200(Gas Sales Bluenergy Piacenza).

2021/22.3a Giornata Play Off 5° posto Credem Banca – Girone

Mercoledì 27 aprile 2022, ore 20.30

Verona Volley – Allianz Milano

Arbitri: Rolla Massimo, Merli Maurizio

Diretta Volleyballworld.tv

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Vero Volley Monza

Arbitri: Verrascina Antonella, Saltalippi Luca

Diretta Volleyballworld.tv

Top Volley Cisterna – Gioiella Prisma Taranto

Arbitri: Turtù Marco, Salvati Serena

Diretta Volleyballworld.tv

Classifica Girone Play Off 5° Posto: Gas Sales Bluenergy Piacenza 6 punti, Vero Volley Monza 6, Verona 3, Top Volley Cisterna 3, Allianz Milano 0, Gioiella Prisma Taranto 0.