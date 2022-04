Playoff 5° posto, Gas Sales Bluenergy ospita Cisterna

Fase conclusiva di stagione per Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, che stasera alle 18 (in diretta su Volleyball World Tv) affronterà al PalabancaSport la Top Volley Cisterna. I biancorossi saranno attesi da cinque partite del girone del Play Off 5° posto valide per potersi qualificare poi alle semifinali e finale. Chi vincerà la finale si guadagnerà un posto in Europa alla Challenge Cup della stagione 2022/23. L’attenzione di Brizard e compagni, pertanto, resta alta su un importante obiettivo stagionale.

Il collettivo piacentino ha chiuso al sesto posto la prima fase, quello pontino all’ottavo. Sono solo 7 i precedenti tra le due squadre, con un bilancio di 4 affermazioni a 3 per gli emiliani, che lo scorso anno si sono aggiudicati lo scontro diretto con i laziali nel Girone dei Play Off 5° Posto. Una vittoria per parte, invece, nella Regular Season 2021/22. Tre gli ex: Cester e Stern da una parte, Baranowicz dall’altra. Tra gli ospiti Zingel dista un solo 1 punto dai 2000 in Italia e 3 ace dai 100.

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Top Volley Cisterna

Arbitri: Boris Roberto, Rossi Alessandro (Tundo Virginia)

Video Check: Mutti Riccardo

Segnapunti: Bianchini Silvia

Diretta Volleyballworld.tv