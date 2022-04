Playoff Serie C, il programma del primo turno. Juve U23-Piacenza in campo alle 17.30

La Lega Pro ha comunicato il programma delle gare del Primo Turno Play Off del Girone in programma domenica 1 maggio. La partita tra Juventus Under 23 e Piacenza si giocherà alle ore 17.30 allo stadio “Giuseppe Moccagatta” di Alessandria. Le società vincitrici avranno accesso al Secondo Turno Play Off del Girone. In caso di parità al termine dei 90’ regolamentari, avrà accesso al Secondo Turno Play Off del girone la società meglio classificata al termine della regular season.

PRIMO TURNO PLAY OFF DEL GIRONE

DOMENICA 1 MAGGIO 2022



GIRONE A

LECCO – PRO PATRIA Ore 14.30

PRO VERCELLI – PERGOLETTESE Ore 16.30

JUVENTUS U23 – PIACENZA Ore 17.30



GIRONE B

PESCARA – CARRARESE Ore 16 Diretta televisiva Rai Sport

ANCONA MATELICA – OLBIA Ore 18

GUBBIO – LUCCHESE Ore 17.30



GIRONE C

MONOPOLI – PICERNO Ore 17.30

VIRTUS FRANCAVILLA – MONTEROSI TUSCIA Ore 17

FOGGIA – TURRIS Ore 17.30



BIGLIETTI – Sarà attiva dalle ore 15 di mercoledì 27 aprile la prevendita dei biglietti per la gara Juventus U.23 – Piacenza. I biglietti potranno essere acquistati esclusivamente sul sito ufficiale al seguente link:

www.tickets.juventus.com.

Il prezzo dei tagliandi d’ingresso:

• Tribuna Centrale e Laterale € 10,00 + d.p;

• Tribuna Centrale e Laterale € 5,00 + d.p. ridotto;

• Curva Sud Ospiti “Baloncieri” € 10,00 + d.p.;

• Curva Sud Ospiti “Baloncieri” € 5,00 + d.p. ridotto.

Titoli ridotti per donne, under 20 e over 60.

Il giorno della gara non sarà possibile acquistare i tagliandi presso la biglietteria dello stadio Moccagatta. I tagliandi per il Settore Ospiti potranno essere acquistati fino alle ore 19 di sabato 30 aprile. I tagliandi dei settori di Tribuna Centrale e Laterale potranno essere acquistati fino alle ore 17:30 di domenica 1 maggio esclusivamente sul sito ufficiale al seguente link www.tickets.juventus.com.