Pnrr e infrastrutture per una mobilità sostenibile: focus di Confindustria

Le infrastrutture e le tecnologie per la mobilità sostenibile in relazione agli scenari legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, saranno al centro di un convegno in programma venerdì 29 aprile (dalle ore 9.30) presso la Sala Convegni di Confindustria Piacenza (Via 4 novembre, 132)

Trattandosi di una delle sfide più importanti nell’ambito del PNRR, Confindustria Piacenza propone un momento di riflessione e approfondimento sul tema, con la presenza di alcuni tra i più importanti attori a livello nazionale e non solo. “Nei prossimi anni – spiega l’associazione degli industriali – l’Italia dovrà infatti cogliere le opportunità del PNRR per rendere il suo sistema più moderno e sostenibile, colmando il gap storicamente accumulato con i propri partner europei. Per questo è imprescindibile mettere a fattore comune conoscenze, competenze e informazioni, in modo tale da immaginare e realizzare la Piacenza del futuro in maniera consapevole e condivisa”.

L’ingresso è libero, previa prenotazione , sino ad esaurimento posti. Per informazioni e prenotazioni scrivere a: info@confindustria.pc.it

Programma

Indirizzo di saluto: Patrizia Barbieri Presidente Provincia Piacenza.

Introduzione: Francesco Rolleri – Presidente Confindustria Piacenza

Tavola rotonda con ospiti:

Vera Fiorani – AD RFI

Michele Viale – CEO Alstom

Andrea Bricchi – CEO Brian and Partners

Marco Caposciutti – Direzione Tecnica Trenitalia

Paola De Micheli – Responsabile Nazionale Partito Democratico per attuazione PNRR

Modera: Daniela Vergara – Giornalista