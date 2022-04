“Pnrr-Parco Agrisolare” Seminario tecnico di Confagricoltura Piacenza

È in programma, martedì 12 aprile alle ore 15, il seminario tecnico “Pnrr – Parco Agrisolare” rivolto agli associati di Confagricoltura Piacenza e relativo al decreto che destina le risorse alla realizzazione della misura del Pnrr in questione. A fare il punto saranno Susanna Franzini, responsabile dei Sevizi Tecnici dell’associazione e Roberta Bettuzzi responsabile dell’Ufficio Sviluppo.

“Il Ministero delle politiche agricole con il decreto firmato a fine marzo mette a disposizione 1,5 miliardi per installare impianti fotovoltaici sui tetti di edifici produttivi nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale – spiega Susanna Franzini responsabile dei Servizi Tecnici di Confagricoltura Piacenza – si tratta di risorse a valere sui fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Da parte delle aziende c’è giustamente grande interesse perché i contributi potranno coprire anche i costi di riqualificazione e ammodernamento delle strutture, con la rimozione dell’eternit e amianto sui tetti (ove presente), migliorando la coibentazione e l’areazione. Le positive ricadute sono diverse, a partire dal miglioramento dell’efficienza energetica, alla sicurezza degli operatori e delle strutture e al benessere degli animali, va però detto – precisa Franzini – che operativamente il bando con le informazioni dettagliate e le modalità per accedere ai fondi sarà emanato solo a seguito dell’approvazione da parte della Commissione Europea del decreto ministeriale”.

Intanto Confagricoltura Piacenza illustrerà i dati disponibili con l’incontro in programma che si terrà in forma ibrida: per chi lo desidera, previa registrazione, sono a disposizione alcuni posti in presenza presso la Sala Visconti nella sede dell’Associazione in via Colombo da cui avverrà anche la trasmissione in diretta Zoom. Per l’iniziativa, che è gratuita, Confagricoltura Piacenza mette infatti a disposizione degli associati il link per il collegamento alla propria stanza della piattaforma Zoom.

“Confagricoltura sta seguendo con grande attenzione l’iter legislativo. Auspichiamo che il provvedimento con il bando applicativo possa essere emanato nel giro di qualche mese, nel frattempo – spiega Franzini – Confagricoltura ha provveduto a presentare alcune importanti osservazioni e auspichiamo che il nostro pressing messo in atto a livello sindacale porti agli emendamenti richiesti. In primis alla rimozione del grosso limite, oggi presente, che vincola le aziende al mero autoconsumo”. “Nell’ambito dell’incontro in programma – aggiunge Roberta Bettuzzi – saranno anche approfonditi alcuni aspetti trasversali, quali la cumulabilità degli investimenti con la Sabatini e la gestione a valle, che implica l’attivazione e tutti gli adempimenti da espletare nei confronti del Gse e dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli durante la vita degli impianti”. In conclusione è previsto l’intervento del presidente Filippo Gasparini.