Podenzano in lutto, addio all’ex sindaco Ghisoni “Una vita per il suo comune”

Sindaco per dieci anni e amministratore locale per circa venti, Podenzano è in lutto per la scomparsa improvvisa di Alessandro Ghisoni. Se n’è andato a 65 anni dopo aver dedicato gran parte della vita sua alla comunità. Primo cittadino del comune della bassa Valnure dal 2004 al 2014 con giunte di centrosinistra, in precedenza Ghisoni aveva ricoperto altri ruoli di governo, tra cui quello di vicesindaco.

Nel 2014 si era candidato per il Partito Democratico alle elezioni regionali e nel 2018, dopo il passaggio a Leu, era stato in corsa per un posto in Parlamento alle politiche insieme a Francesco Cacciatore.

A ricordare la sua figura l’attuale sindaco Alessandro Piva, suo successore in municipio a Podenzano. “La scomparsa di Alessandro è una notizia che ci lascia sgomenti – afferma – sono vicino col mio cordoglio e quello dell’amministrazione comunale alla sua famiglia. Ghisoni è stato un amministratore capace e per il suo comune ha fatto tantissimo nei circa 20 anni di impegno nelle istituzioni. E avrebbe ancora potuto dare un grande contributo. Podenzano era la sua casa, la sua comunità e si sentiva straordinariamente legato al paese, per il quale si è sempre speso con generosità”.

Un rosario verrà celebrato giovedì ore 20,30 nella chiesa di Podenzano, mentre i funerali sono in programma venerdì mattina alle 10.

SCOMPARSA ALESSANDRO GHISONI, IL CORDOGLIO DEL PRESIDENTE BARBIERI – Anche il sindaco e presidente della Provincia di Piacenza Patrizia Barbieri si associa al vasto cordoglio suscitato dalla scomparsa di Alessandro Ghisoni: “Esprimo, anche a nome del Consiglio provinciale, profondo cordoglio per la scomparsa di Alessandro, che ricordo come uomo animato da sincera passione civile e ideale, oltre che politico attento alle esigenze del suo territorio.

‘Persona di grande professionalità e competenza che si è spesa per il suo Comune – continua Barbieri. Sempre concreto nel cercare soluzioni che potessero migliorare la qualità di vita dei suoi cittadini e nel richiamare l’attenzione sulle criticità della sua Val Nure’.

‘A nome di tutti i sindaci e di tutti i Comuni della nostra provincia – conclude Patrizia Barbieri – rivolgo le più sentite condoglianze alla moglie Lucia e alle figlie Francesca e Martina, stringendomi in un ideale abbraccio nel ricordo indelebile di Alessandro Ghisoni’.

Il cordoglio di Paola De Micheli per la scomparsa di Alessandro Ghisoni – “Perdo un amico e un bravo amministratore, da sempre attaccato alla sua comunità. Sono vicina alla famiglia di Alessandro Ghisoni, alla quale voglio far arrivare un forte e affettuoso abbraccio”. Nelle parole della parlamentare del Partito Democratico Paola De Micheli il cordoglio per la scomparsa dell’ex sindaco di Podenzano.

“L’amore per il suo comune e l’interesse pubblico – aggiunge – hanno sempre ispirato l’azione di Alessandro nelle istituzioni, alla quale ha accompagnato una sincera carica umana e grande competenza amministrativa. A tutta la comunità di Podenzano esprimo la mia vicinanza per questa grave perdita”.