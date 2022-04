Polizia di stato al passo con i tempi, con nuove emergenze da affrontare e gestire: da quella sanitaria a quella umanitaria, dettata dalla crisi internazionale che si riverbera anche a Piacenza. Così il questore Filippo Guglielmino ha voluto sottolineare l’impegno profuso dagli agenti della Polizia di Stato, che oggi ha celebrato il 170° Anniversario della sua fondazione, presso la Scuola Allievi Agenti di Piacenza, alla presenza delle massime Autorità civili, militari e religiose.

“Da quasi due anni ho l’onore e l’onere di rappresentare la Polizia di Stato nell’ambito di questa dinamica e operosa provincia piacentina, Piacenza la Primogenita d’Italia – ha ricordato il questore durante la cerimonia, che ha visto la partecipazione del prefetto Daniela Lupo e del sindaco, Patrizia Barbieri – e questo ultimo periodo, come tutti sanno, si è rivelato particolarmente delicato anche sotto il profilo della tutela della sicurezza pubblica, alla luce delle problematiche sanitarie, sociali ed economiche che sono vistosamente emerse, e da ultimo anche in considerazione del consistente arrivo di profughi ucraini nel nostro paese ed in questa regione in particolare (circa 1500 in totale quelli giunti in provincia), a seguito della perdurante crisi internazionale”.

“Dai controlli per il rispetto delle specifiche normative per il contenimento della pandemia, alla scorta ai vaccini, dalla tutela dell’ordine pubblico in occasione di agitazioni sindacali e politiche all’ordinaria attività di controllo del territorio – ha spiegato – dalle indagini in materia di reati intrafamiliari e di violenza di genere, al contrasto all’immigrazione irregolare, tutti gli ambiti di competenza della Questura e delle Specialità, Stradale, Ferroviaria e Postale hanno visto impegnati nell’arco delle 24 ore, per 365 giorni all’anno, donne e uomini della nostra Amministrazione, ai quali va il mio ringraziamento più sincero, dal Vicario del Questore, ai Funzionari Dirigenti gli Uffici, al più giovane degli Agenti in prova assegnati in questa sede meno di due mesi orsono”.

“Contemporaneamente, nel solo 2021, questa Scuola ha provveduto a formare complessivamente ben 283 Agenti, successivamente destinati ai Reparti di tutta Italia. Queste persone, ai vari livelli, sono tutte preparate e consapevoli del proprio ruolo, in una parola “professionisti”, come devono essere i componenti di una moderna forza di polizia chiamata a raccogliere le sfide che la società complessa del terzo millennio impone”. “Sono comunque perfettamente conscio, del resto – ha aggiunto -, che i pur lusinghieri risultati operativi conseguiti nell’ultimo anno, non siano da soli sufficienti a ridare serenità e fiducia ad un commerciante derubato, ad un anziano truffato, ad una donna molestata. Cionondimeno il nostro impegno ‘esserci sempre’ rimane confermato e posso serenamente affermare che dai nostri uffici e da strutture come questa cercheremo sempre di far uscire cittadini migliori per un paese migliore”.

La cerimonia si è conclusa con la premiazione degli agenti che si sono distinti in servizio.

Assistente Capo della Polizia di Stato Francesco Stasi

“Evidenziando spiccate capacità professionali ed operative, espletava un’attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l’arresto di un soggetto responsabile di tentato omicidio e lesioni personali”.

Piacenza 15 luglio 2018.

Assistente della Polizia di Stato Oscar Balletti

“Evidenziando spiccate capacità sportive ed agonistiche conseguiva il secondo posto nella classifica finale del campionato europeo di motociclismo enduro, categoria E3”.

Gelnica (Slovacchia) 15 ottobre 2017.

Sovrintendente Capo della Polizia di Stato Daniele Perini

“Per l’impegno profuso con abnegazione e capacità non disgiunta da profondo senso di umanità in molti anni di servizio prestati presso l’ufficio immigrazione, che ha consentito di raggiungere concreti risultati nell’ambito del complesso settore di competenza”.

Sovrintendente Capo della Polizia di Stato Lorella Carmela Bagatin

“In qualità di responsabile del Posto di Polizia presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Civile di Piacenza ha saputo organizzare il presidio sin dalla sua riattivazione nel Settembre 2020 a beneficio della stessa struttura sanitaria, nonché della collettività dell’intera provincia coinvolta in incidenti o fatti-reato”.

Vice Sovrintendente della Polizia di Stato Lina Corcagnani

“Per la straordinaria professionalità evidenziata in tanti anni di servizio presso la Squadra Mobile Sezione Reati contro la persona, in particolare a beneficio delle vittime vulnerabili trattate sempre con empatia e sensibilità mirate anche al buon esito delle indagini”.

Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato Claudio Gandini

“Per l’esempio di professionalità e spirito di servizio con cui ha garantito l’attività della segreteria dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, assicurando durante il periodo dell’emergenza sanitaria la continuità del servizio di controllo del territorio degli equipaggi impiegati per la specifica esigenza”.

Nel cortile della Scuola Allievi Agenti sono stati posizionati alcuni mezzi storici, una Alfa Romeo F12 del 1977 allestita autoambulanza ed una motocicletta Moto Guzzi Falcone 500 del 1968, entrambe provenienti dall’Autocentro della Polizia di Stato di Milano. Saranno inoltre schierate due moto BMW 850 Rt, utilizzate dalla Sezione di Polizia Stradale, una JEEP Renegade, un Range Rover Discovery, una nuova FIAT Tipo ed una recentissima Romeo Giulietta 1600 da 120 Cavalli, utilizzate nei servizi d’istituto nella nostra città. A fine cerimonia è stato possibile visitare una piccola esposizione di bozzetti con tema “La Polizia di Stato” a cura dell’Ispettore Capo a riposo Giovanbattista Rossi, già in servizio al Gabinetto della Polizia Scientifica di Milano, dove si occupava principalmente di identikit.