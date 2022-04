Polizia provinciale, nel 2021 oltre 11mila sanzioni. Di queste, 7.564 riguardano il ponte di Castelvetro

Polizia provinciale di Piacenza, nel 2021 sono state elevate oltre 11mila sanzioni. A fare la parte del leone, sono le infrazioni del codice della strada (11.090), segnalate quasi al 70% nella zona di Castelvetro. Sono infatti 7.564 le multe comminate nei confronti di camionisti che non hanno rispettato il divieto di passaggio sul viadotto, imposto a mezzi del peso superiore alle 20 tonnellate.

Sono questi alcuni dei dati emersi durante la presentazione dell’ultimo report della Polizia provinciale, guidata da Annamaria Olati, insieme ai commissari Luigi Rabuffi e Roberto Cravedi e alla presidente della Provincia Patrizia Barbieri. L’attività svolta dalla Polizia provinciale, che conta 15 operatori, abbraccia diversi settori, come quelli della tutela faunistico venatoria e stradale. Per quanto riguarda la tutela faunistica, sono state elevate 128 sanzioni nei confronti di cacciatori (tra questi anche una persona che utilizzava il collare elettrico sul proprio cane) e altre 35 nei confronti di pescatori non rispettosi delle normative vigenti.

Per quanto riguarda il nucleo stradale, sono state elevate 11.090 infrazioni al codice della strada (7.429 infrazioni nel 2020); con 8.127 punti decurtati (5.724 nel 2020) e controllati 4.780 veicoli, anche in collaborazione con altre forze di polizia: l’attività di controllo del territorio provinciale è stata svolta in ottemperanza delle ordinanze della Questura di Piacenza, durante le festività pasquali, natalizie e di fine anno. Nel corso dell’anno 2021 il Nucleo ha proseguito l’attività di prevenzione e controllo sul rispetto delle misure di contenimento della pandemia COVID-19, previste dai DPCM e dalle Ordinanze emanate a riguardo. L’incremento del numero dei verbali è prevalentemente legato all’attivazione del sistema di rilevamento Elfo-gate control – posizionato sul ponte di Po fra Castelvetro (PC) e Cremona, che ha permesso di fotografare e sanzionare i transiti di mezzi pesanti aventi massa complessiva a pieno carico (da libretto di circolazione) superiore a 20 tonnellate.

Il controllo – viene spiegato – si è reso necessario al fine di salvaguardare la sicurezza statica della struttura viaria, particolarmente sollecitata dai mezzi diretti (o provenienti) al comparto logistico locale (Brescia, Cremona, Castelvetro, Monticelli, Caorso, Le Mose). I verbali elevati nell’anno, a questo titolo, sono stati n. 7.564 (4.739 nel 2020), molti dei quali di nazionalità straniera. Al fine di procedere alla notifica all’estero dei verbali di violazione e all’incasso delle relative sanzioni si è provveduto a stipulare un apposito contratto/disciplinare con una ditta specializzata nelle suddette attività. Dei 7.564 verbali specifici, 5.071 sono stati elevati sul Ponte in direzione Cremona mentre 2.493 in direzione Piacenza. Per quanto riguarda altre violazioni, 201 sono per mancata revisione e 59 per mancata copertura assicurativa.

“Ringrazio il corpo della polizia provinciale – ha detto la presidente Barbieri – per il lavoro da loro svolto, la cui importanza spesso non viene percepita. Sono gli unici ad avere una conoscenza a 360 gradi del nostro territorio e sono i più competenti in termini di risposta alle esigenze dei cittadini. Hanno un ambito di attività molto vasto e in termini amministrativi il loro carico di lavoro è molto pesante”. “Il rapporto con i Comuni – sottolinea la comandante Olati – è molto stretto e positivo, una collaborazione che si traduce anche nella realizzazione di vari progetti, sostenuti da bandi pubblici”.