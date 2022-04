Polo scolastico e centro culturale nell’ex Laboratorio Pontieri, ok a convenzione Comune-Provincia

Il Consiglio Provinciale – riunito nel pomeriggio del 21 aprile – ha approvato un documento denominato “Addendum al Programma di valorizzazione «Sistema Mura Farnesiane» e all’Accordo di valorizzazione per il compendio denominato «Laboratorio Pontieri»”, oltre allo schema della convenzione tra Provincia e Comune di Piacenza, finalizzata alla realizzazione da parte della Provincia, proprio sulla base di quanto definito nell’Addendum, di un polo scolastico a valenza provinciale, di un edificio culturale polifunzionale a destinazione mista e di una serie di interventi di riqualificazione nell’Ex Laboratorio Pontieri.

In questo senso va anche la Concessione di uso all’Ente di Corso Garibaldi (per 99 anni) della parte del vasto complesso attualmente di pertinenza del Comune: «L’intervento a cui guardiamo – ha sottolineato il presidente Patrizia Barbieri, anche in qualità di sindaco di Piacenza – si collocherà in continuità ed in coerenza con la recente realizzazione, da parte della Provincia, delle due nuove palestre scolastiche inaugurate nel dicembre 2020 a fianco del Daturi. La complessiva riqualificazione dell’intero comparto, a partire dai preziosi spunti dello Studio di fattibilità redatto per l’area dal Politecnico di Milano, costituirà un importante fetta di futuro non solo per superare le criticità di diverse scuole in termini di spazi, ma per beneficiare la cittadinanza nel suo insieme».