Possibili piogge sabato, bel tempo domenica: il meteo del week end di Pasqua

Possibili piogge sabato, bel tempo domenica. E’ questo il quadro meteo nel piacentino per il week end di Pasqua.

“In Emilia Romagna – spiegano gli esperti di 3bMeteo – un fronte freddo in discesa dal Nordest Europa porterà sabato veloci rovesci al pomeriggio, seguiti da un netto calo delle temperature e da un deciso rinforzo dei venti di Bora”. Nella nostra provincia la giornata del 16 aprile si aprirà con cielo sereno; nuvolosità in aumento nelle ore pomeridiane, con possibilità di occasionali rovesci o temporali. Tempo stabile invece nella domenica di Pasqua, per tutta la giornata il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, ma con temperature in diminuzione nei valori massimi.

Tempo stabile – le previsioni di Arpae – anche all’inizio della prossima settimana, con temperature in lieve e progressivo rialzo. Successivamente, la formazione di un minimo depressionario sulla penisola Iberica porterà aria umida e instabile sulla nostra regione con probabili piogge nelle giornate di mercoledì 20 e giovedì 21 aprile.