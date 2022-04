Prestazione non esaltante con riscatto finale IL COMMENTO

Scazzola temeva questa partita con l’Albinoleffe, il cui risultato poteva dare un significato a tutto il campionato. Ed il risultato c’è stato, incredibile nel suo evolversi con il Piacenza raggiunto e poi vincente negli ultimi secondi (!!!) di partita. Le due novità dall’infermeria, il recupero di Cosenza e l’indisponibilità di Castiglia (oltre a quella di Raicevic e Dubickas in panchina), inducono il tecnico biancorosso ad una formazione più offensiva nella prima parte della gara e più prudente nella ripresa, con il recupero di Marchi e cambi vari che non modificano l’andamento di una partita piuttosto scialba, con pochi sprazzi di calcio d’autore ed infarcita da numerosi errori per mancanza di lucidità specie in fase di rifinitura.

In conclusione il Piacenza rimedia una vittoria molto preziosa che, probabilmente, gli garantisce i play off; non certo esaltante, però. L’assenza di Castiglia ha fatto saltare le coordinate del centrocampo, dove si è improvvisato molto e costruito poco. Naturalmente la parte più importante e più esaltante della partita è stata la reazione finale della squadra che, una volta subìto il pareggio, si è gettata in avanti con una furia e una determinazione non ammirate in precedenza. Forse troppo poco per considerare positiva una prestazione che, specie nella ripresa, ha destato qualche perplessità per l’eccessiva iniziativa lasciata all’avversario; ma è anche naturale che a questo punto del campionato affiori una certa stanchezza, forse più mentale che fisica.

Nelle restanti tre partite sarà sufficiente una vittoria per accedere ai play off e quindi raggiungere il traguardo d’inizio stagione.

Luigi Carini