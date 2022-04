Progettare nuove infrastrutture sociali, da Fondazione e Credit Agricole 600mila euro

Mercoledì 13 aprile nell’Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano verrà presentato il bando “Post Covid: supporto allo sviluppo delle infrastrutture sociali”, finalizzato a sostenere gli enti locali e i gestori di servizi accreditati nell’attività di progettazione dei servizi che possano essere oggetto di finanziamento da parte di fondi europei, nazionali, regionali e del PNRR.

Il bando avrà un budget complessivo di 600 mila euro messi in campo da Fondazione insieme a Crédit Agricole Italia, e si annuncia come uno strumento apripista in Italia, innovativo anche per il percorso che ha portato alla sua definizione: «Abbiamo ascoltato il grido d’allarme dei comuni. Molti dei quali, soprattutto i più piccoli, non hanno al loro interno le professionalità e le risorse che li rendono competitivi nella progettazione e rischiano di perdere l’opportunità di accedere ai fondi messi in campo dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, così come da altre linee di finanziamento – sottolinea il presidente di Fondazione Roberto Reggi -. Dopo la fase di ascolto dei bisogni, gli enti locali sono stati coinvolti anche nel percorso di redazione del bando, chiamati a proporre modifiche e aggiustamenti. Nella sua versione definitiva, il bando sarà presentato nell’incontro di mercoledì».

All’incontro, oltre al presidente Roberto Reggi, interverranno il Presidente della Provincia di Piacenza Patrizia Barbieri e il Responsabile della Direzione Regionale Piacenza e Lombardia Sud di Crédit Agricole Italia Davide Goldoni. L’iniziativa è rivolta a tutti i sindaci del territorio e agli enti gestori di servizi accreditati.