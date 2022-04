Prosegue la rassegna ‘Rido Sogno e Volo’, in scena lo spettacolo ‘Piacere, Gianni!’

Nuovo appuntamento con la rassegna “Rido Sogno e Volo”, manifestazione di clown, teatro e circo contemporaneo a cura di Manicomics Teatro. Domenica 10 aprile (ore 17) presso il Teatro Open Space 360° di via Scalabrini si terrà lo spettacolo «Piacere, Gianni!», con Samantha Oldani e Mauro Caminati.

LO SPETTACOLO – Gianni vende magnifici fiori. Ada ama immensamente le rose. Appassite! I due si vedono da anni, ma non si sono mai parlati. Un giorno Gianni, incuriosito, la segue e scopre la sua incredibile storia. Ada vive in un giardino di rose sfiorite, sospesa nel tempo; molti anni prima, ha perso l’amore e insieme la capacità di “immaginare una vita”. Sarà Gianni, con le sue mirabolanti “invenzioni”, le storie e le filastrocche sgangherate ad insegnarle come tutto sia possibile se si allena la fantasia. Solo così Ada potrà ricominciare a vivere, come una rosa appena sbocciata. Un piccolo omaggio a Gianni Rodari, grande maestro della fantasia, che attraverso le sue poesie, i racconti e le filastrocche ha tinteggiato un mondo straordinario che forse vorremmo più simile al nostro.

Dedicato a bambini e ragazzi e a tutti coloro che, ormai cresciuti, ricordano con un sorriso le sue

incredibili storie.

Prezzo spettacolo: INTERO 12€ – RIDOTTO 8€ – SCOLASTICA 5€. E’ richiesta l’osservanza delle normative anti-Covid19 vigenti al momento degli spettacoli

INFOLINE: +39 3331741885

Facebook: @manicomics.teatro

Instagram: manicomics_teatro

www.manicomics.it