Protezione Civile, prolungata l’allerta “arancione” per forte vento

Prolungata anche nel piacentino l’allerta della protezione civile per forte vento. L’avviso – nella nostra provincia di colore arancione per collina e montagna e giallo per le aree di pianura – resterà in vigore anche per tutta la giornata di sabato 9 aprile.

“Nel pomeriggio di venerdì 8 aprile – si legge – è prevista un’ulteriore intensificazione della ventilazione con venti di burrasca moderata o forte (da 62-74 Km/h a 75-88 Km/h) anche sulla pianura centro-occidentale. Nella giornata di Sabato 9 Aprile sono previsti venti di burrasca moderata o forte, inizialmente da sud-ovest sui rilievi appenninici che tenderanno poi ad estendersi, nel corso della mattinata, all’intera regione e a divenire nord-occidentali”.