Quarti playoff: Gas Sales Bluenergy-Trento in campo per Gara 2 DIRETTA

PLAY OFF QUARTI DI FINALE – GARA 2

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA – ITAS TRENTINO 2-2

(21-25 29-31 25-19 25-20)

La seconda giornata dei Quarti di Finale Play Off può già essere decisiva per la Gas Sales Bluenergy Piacenza, che rischia di salutare la corsa al tricolore in caso di sconfitta e insegue un successo casalingo con qualsiasi risultato per ristabilire l’equilibrio e portare le rispettive rivali alla ‘bella’.

Domenica 3 aprile al Palabanca (ore 18, diretta su Rai Sport) i biancorossi ospitano l’Itas Trentino per la seconda sfida della serie. Tra le formazioni che hanno reso ancor più affascinante il campionato di SuperLega aggregandosi al gruppo dei team più competitivi, la squadra allenata da Lorenzo Bernardi cerca il riscatto in Gara 2 dei Quarti dopo il primo tentativo senza esito di sabato scorso in Trentino. Sul fronte opposto i trentini possono infliggere il colpo di grazia per sfidare in Semifinale la vincente della serie tra Civitanova e Monza. I gialloblù di Angelo Lorenzetti devono tenere i nervi saldi nella seconda trasferta di fila dopo il colpaccio al tie break di mercoledì a Perugia nell’andata della Semifinale di CEV Champions League.

“Conosciamo bene il valore di Trento, sono fortissimi e l’hanno dimostrato in tutta la stagione, noi dobbiamo avere più fame di loro e dovremo fare una partita perfetta – inquadra la sfida coach Lorenzo Bernardi -. Abbiamo lavorato molto questa settimana. Per me domenica sarà come una finale, cercheremo di proseguire nel nostro sogno. È chiaro che sono quelle partite che danno l’adrenalina e non vediamo l’ora di giocare”. Prima del match è in programma la premiazione di Recine come Credem Banca MVP di gennaio 2022.

PRECEDENTI: 9 (9 successi Itas Trentino)

EX: Oleg Antonov a Trento nel biennio 2015/16-2016/17, Aaron Russell a Trento nel biennio 2018/19-2019/20.

PRECEDENTI NELLA STAGIONE 2021/22: 3 gare – 1 nei Quarti di Finale Play Off (1 successo per Trento), 2 in Regular Season (2 successi Trento).

PRECEDENTI AI PLAY OFF: 3 gare – 1 nei Quarti di Finale Play Off 2021/22 (1 successo Trento), 2 nei Quarti di Finale Play Off 2020/21 (2 successi Trento).

A CACCIA DI RECORD:

Nei Play Off: Enrico Cester – 20 punti ai 300 (Gas Sales Bluenergy Piacenza).

In carriera: Enrico Cester – 19 attacchi vincenti ai 1500, Adis Lagumdzija – 17 punti ai 900 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Matey Kaziyski – 6 punti ai 5000, Alessandro Michieletto – 16 punti ai 900, Marko Podrascanin – 27 punti ai 3800, – 4 ace ai 300 (Itas Trentino).