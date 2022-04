“Quello per ApP è l’unico voto utile per i delusi dalla solita politica”

“Altro che voto sprecato! Quello per Alternativa per Piacenza è tutt’altro che perso, è un voto recuperato! Si potrebbe definire l’unico voto utile per i tanti delusi dalle solite proposte politiche”. Così il candidato sindaco Stefano Cugini definisce il voto per la coalizione ApP in vista del 12 giugno. Le elezioni si avvicinano, le presentazione delle liste si susseguono, ma lo spirito di Alternativa per Piacenza è quello del primo giorno, autentico, vero e soprattutto al fianco delle persone.

“Non è nel nostro stile dire che il voto per l’avversaria/o è sprecato, non recapitiamo messaggi a chi sappiamo essere intimo/a di un/a concorrente per proporgli il voto disgiunto, non contattiamo candidati di altre liste cercando di convincerli a “passare” con noi. Forse non siamo adatti alle campagne elettorali – prosegue Cugini – o forse a non essere adatte sono le lenti attraverso cui giudichiamo i comportamenti che in politica ormai troppi accettano come normali. Vogliamo essere diversi anche in questo e dunque proseguiamo, ostinati, a promuovere e sostenere il nostro codice di comportamento, che sarà un faro anche e soprattutto dopo il 12 giugno”.

“I nostri incontri tra i piacentini non sono per fare promesse da marinai, lo possono testimoniare i tanti partecipanti, ma per chiedere, anzi, impegno reciproco, nei prossimi anni, a essere cittadini consapevoli e partecipi. Per questo, per chi ci darà fiducia, scegliere Alternativa per Piacenza sarà un voto recuperato: il voto di chi oggi si sente preso in giro, di chi voleva votare scheda bianca, dei delusi, di chi il cambiamento lo pretende nei fatti e non solo sui programmi elettorali. Nelle prossime settimane presenteremo le nostre 100 alternative, i candidati delle quattro liste della coalizione, il nostro voto recuperato per ognuno di voi”.