Ragazza in bicicletta travolta da un’auto in via Cella, è grave a Parma

Sono gravi le condizioni di una giovane investita da un’auto mentre era in sella alla bici intorno all’una e trenta della notte tra venerdì e sabato 3 aprile. L’incidente è avvenuto a Piacenza, all’altezza della rotonda di via Veneto con via Pietro Cella: la dinamica è al vaglio della polizia stradale intervenuta sul posto. Il tratto di strada è rimasto chiuso fino alle 8 del mattino per consentire i rilievi.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi con un’ambulanza della Croce Rossa e l’auto infermieristica del 118: la ragazza di 24 anni che era in sella alla sua bicicletta è stata travolta da una Opel condotta da un uomo di 60 anni, e a seguito dell’impatto è rimasta ferita gravemente. Nella foto sotto il parabrezza infranto della vettura dopo la collisione. La giovane è stata trasportata d’urgenza al Pronto Soccorso cittadino e nella notte è stato disposto il suo trasferimento con un’ambulanza del 118 all’ospedale Maggiore di Parma.