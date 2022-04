Repetti (Anpi) “La pace non può essere divisa dalla libertà, gli ucraini hanno diritto alla resistenza”

“Non può esserci pace vera senza la libertà, è questo che ci hanno insegnato i partigiani e vale ancora oggi per la guerra in Ucraina”. Le parole del presidente provinciale dell’Anpi di Piacenza Romano Repetti chiariscono la posizione dell’associazione piacentina a fronte del conflitto esploso nel cuore dell’Europa. E anche riguardo alle polemiche che da qualche tempo investono i rappresentanti nazionali del sodalizio. L’Anpi è stata accusata di aver assunto posizioni troppo vicine all’equidistanza rispetto ai belligeranti, con idee anacronistiche contro la Nato.

“Credo che nel nostro paese siano emersi atteggiamenti diversi nei confronti della guerra – spiega Repetti – c’è chi predica che l’Italia non dovrebbe farsi coinvolgere, lasciando fare. Poi c’è chi vede la riproposizione dello scontro tra Russia e Stati Uniti, un ritorno della contesa da guerra fredda, con gli americani che effettivamente sarebbero gli unici a guadagnarci da un conflitto di lunga durata, in grado di logorare la Russia di Putin. Anche gli Usa non hanno avuto una condotta lineare davanti all’invasione, all’inizio ritenevano che l’operazione militare russa durasse assai meno. Ricordo quando offrirono nei primi giorni della guerra al presidente Zelensky una rapida via di fuga, ma le cose sono andate assai diversamente. In tanti non si aspettavano un resistenza così tenace da parte del popolo ucraino”.

“La nostra posizione – prosegue Repetti – ribadita anche in occasione del recente congresso, è quella di dire no all’indifferenza. Anche perchè i primi a pagare questa situazione drammatica, con la distruzione, la morte e l’esilio sono gli ucraini. Abbiamo espresso una condanna irreversibile nei confronti della Russia e solidarietà al popolo ucraino, che ha diritto alla resistenza. Devono essere gli ucraini a poter decidere del loro destino, non possiamo imporglielo. Un’associazione come l’Anpi, che rappresenta l’eredità dei partigiani che si sono sollevati contro l’invasione nazista dell’Italia, non può che essere solidale con gli ucraini, auspicando che possano respingere l’aggressione. Innanzitutto per dare una lezione al nazionalismo più violento, e possano costringere la Russia e Putin a un compromesso in grado di salvare il loro paese e la loro autonomia”.

Quanto alla questione della fornitura di armi ai combattenti ucraini, contro la quale si è schierato l’Anpi nazionale, Repetti ammette che il problema “è stato superato dagli eventi”. “Non ci compete direttamente questo tema, il nostro auspicio è che il popolo ucraino possa farcela a respingere l’aggressione”. “Non possiamo chiedere a quel popolo di arrendersi, anche perchè il binomio pace e libertà per l’Anpi è qualcosa di inscindibile. Senza la libertà non può esserci una pace vera, ce lo insegnano i nostri combattenti partigiani. Quindi occorre fare tutto il possibile non solo per far cessare la guerra, ma anche per assicurare l’indipendenza dell’Ucraina e la sua salvaguardia come nazione. Il rischio è che agli Stati Uniti convenga mantenere un conflitto al centro dell’Europa, per questo non basta dare le armi ai resistenti ucraini ma occorre perseguire il più possibile la strada del negoziato”.

E sul futuro dell’Anpi, che rischia di diventare espressione di una sola parte politica ben connotata, Repetti non ha dubbi: “L’ho ripetuto anche nel recente consiglio provinciale, la nostra associazione è una forza prima di tutto democratica, rappresentativa dei valori della nostra Costituzione, dobbiamo mantenere questo profilo che guarda a tutti”.